COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Programa repassa alimentos para famílias

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, iniciou na quinta-feira, 22, o recebimento e distribuição de alimentos como verduras, legumes, pães, bolos e rosquinhas para 200 famílias em situação de vulnerabilidade social. O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do governo federal e a adesão ao programa pelo Município foi viabilizada por uma iniciativa do prefeito Douglas Willkys que esteve no Ministério da Cidadania em Brasília solicitando a inclusão de Timóteo no programa. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/leste-de-minas/programa-repassa-alimentos-da-agricultura-familiar-para-familias-em-vulnerabilidade-nutricional/

Usiminas recebe Volkswagen em Ipatinga

A Usiminas recebeu a visita do Chairman Executivo da Volkswagen para a América do Sul, Alexander Seitz, no centro industrial de Ipatinga. Alexander Seitz ressaltou que o objetivo da Volkswagen é reforçar o relacionamento comercial com a Usiminas, que já é uma das principais fornecedoras. Para evoluir ainda mais, ele destacou que as empresas atuam em parceria no avanço tecnológico, na capacidade de fornecimento e no aprimoramento logístico. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/45728/usiminas-recebe-volkswagen-no-centro-industrial-de-ipatinga)

Promoção de Mulheres é aprovado em Viçosa

Durante a reunião ordinária dessa terça-feira (20) foi aprovado, em primeira votação, o Projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de promoção de mulheres e meninas em espaço de liderança. Em contexto, o PL proposto tem como meta promover a igualdade de gênero no exercício de cargos de poder, promovendo o apoio às mulheres em atividades que desenvolvem uma melhor liderança em diversas áreas do conhecimento e estimulam a formação de redes de mulheres líderes. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/edicoes/noticias/folha-da-mata-3039-21-02-2023)

Centro da Adidas inaugurado em Extrema

A marca alemã de artigos esportivos Adidas inaugurou um Centro de Distribuição em Extrema, Minas Gerais, em parceria com a DHL, para focar no e-commerce de produtos importados e nacionais. O investimento prevê a geração de 260 empregos em três anos. A Adidas, fornecedora do Atlético e Cruzeiro, escolheu Minas Gerais devido ao seu polo logístico e de e-commerce. O novo Centro visa impulsionar a economia local, além de facilitar a entrega para todo o país. (Portal Varginha Online )

https://www.varginhaonline.com.br/206900/centro-de-distribuicao-da-adidas-e-inaugurado-em-extrema.html)

Alunos levam robótica para escolas

A equipe de Robótica Gaia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) iniciou a promoção de competições de robótica entre estudantes dos ensinos fundamental e médio nas escolas de Uberaba. Eles desenvolveram 10 kits de robótica e realizaram a primeira competição na Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes. O projeto visa engajar estudantes do ensino fundamental e médio na área de robótica, com atividades de montagem e controle de robôs. (Jornal da Manhã – Uberaba) https://jmonline.com.br/cidade/alunos-da-uftm-levam-competic-o-de-robotica-para-escolas-de-uberaba-1.356707)

Teófilo Otoni tem aprendizagem para jovens

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni aprovou Projeto de Lei criando o "Programa Municipal de Oportunidade, Inclusão e Aprendizagem para Jovens". O programa visa oferecer desenvolvimento social e profissional para jovens de 14 a 24 anos, abrangendo diversos perfis, com execução direta pelo município e entidades sem fins lucrativos. O programa busca qualificar os jovens, promover a reinserção educacional e profissional, além de valorizar suas habilidades, com custeio por dotação orçamentária própria e convênios. (Tribuna do Mucuri)

https://diariotribuna.com.br/wp-content/uploads/2024/02/DIARIO-TRIBUNA-54-ANOS-21-FEVEREIRO-2024.pdf)

Sete Lagoas realiza Seminário de ressocialização

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, o Ministério Público de Minas Gerais e o Depen – Departamento Penitenciário de MG vão realizar o I Seminário Ressocializando Pessoas, Resgatando Vidas, que explicará sobre a atuação das indústrias, empresas e demais parcerias de trabalho no sistema prisional de Minas Gerais. Na pauta, a mobilização de setores organizados e entidades da sociedade em prol da campanha vai ajudar ex-detentos a conseguir emprego. O seminário, que será no dia 6 de março, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal. (Diário de Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/camara-municipal-realiza-o-i-seminario-ressocializando-pessoas-resgatando-vidas/)

Produtividade de café supera projeções

A safra de café 2024 no sul e centro-oeste de Minas Gerais, maior estado produtor de café do Brasil, deve superar as projeções iniciais. A produtividade média por hectare deve ser superior a 29,5 sacas, acima da estimativa inicial de 29,5 sacas/ha. Essa revisão para cima se deve a dados mais recentes coletados pela Cooxupé, que indicam um cenário mais positivo para a safra. Este aumento na produtividade e na área plantada é uma boa notícia para o setor cafeeiro mineiro, que espera uma safra recorde em 2024. (Sabará Notícias)

https://sabaranoticias.com.br/agronegocio/safra-de-cafe-em-minas-gerais-produtividade-em-2024-deve-superar-projecoes/