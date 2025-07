COLUNA MG

Programa incentiva arroz com café

Uma parceria entre Emater-MG, Epamig, Ufla e Embrapa está incentivando o plantio de arroz em consórcio com café em São Sebastião do Paraíso. O programa visa reintroduzir Minas Gerais como produtor de arroz de terras altas, bem como fortalecer a base alimentar brasileira. Os produtores locais demonstram interesse crescente na técnica, com resultados animadores e potencial econômico. A prática inovadora visa resgatar uma tradição agrícola, promover a sustentabilidade e a diversificação produtiva em Minas Gerais. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Câmara homenageia o Moto Clube

A Câmara Municipal de Santo Antônio do Aventureiro homenageou o Moto Clube Mineiros do Além. A homenagem reconhece o papel crucial do clube na organização do 5º Aventureiro Motofest, evento que agora faz parte do calendário oficial da cidade. O evento, marcado para os dias 11, 18 e 19 de maio, promove cultura, lazer e impulsiona a economia local. O vereador-presidente Marcinho destacou a importância do Moto Clube por agregar valor à comunidade e atrair visitantes de todo o país. (Jornal Além Parahyba)

Dom Juarez Delorto empossado bispo

Em uma cerimônia que contou com a presença de mais de 20 bispos, 150 padres e fiéis da região, Dom Juarez Delorto Secco foi empossado como bispo da Diocese de Caratinga. Em sua fala, destacou a importância da gratidão e da oração, seguindo o tema do "ano da oração" designado pelo Papa Francisco. Além disso, expressou sua disposição em conhecer e caminhar junto com a comunidade, sem planos preconcebidos, e pediu orações pelo início de seu ministério. (Diário de Caratinga)

Faturamento da indústria tem alta

A pesquisa Index da Fiemg revela que o faturamento da indústria geral em Minas Gerais cresceu 3,4% em 2023. O estudo também aponta que o nível de emprego teve um dos maiores crescimentos do ano, impulsionando a massa salarial e o rendimento médio real. A expectativa da instituição para 2024 é um desempenho moderado da indústria, com estímulos do programa Nova Indústria Brasil. Para o economista Gelton Pinto Coelho, o programa é visto como inovador, com metas claras e garantias públicas para investimentos, focando na expansão da indústria brasileira. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Bombeiros treinam Brigada do Unifor

Bombeiros da 4ª Companhia em Formiga ministraram treinamento de Formação de Brigada para 60 funcionários do Unifor- MG (Centro Universitário de Formiga). O objetivo foi capacitar os profissionais para atuarem na prevenção, abandono de edificações, combate a incêndios e prestação de primeiros socorros dentro do campus. O treinamento ocorreu nos dias 15 e 16 de fevereiro e foi realizado em duas turmas de 30 alunos treinados no nível básico. (O Pergaminho – Formiga)

MGS lança projeto social

“Vibrando®? com o próximo” é um projeto lançado pela Pruftechnik MGS Brasil com o apoio do Diretor Emiliano Braga e do Gerente de Produtos Rodrigo Rodrigues. O projeto social inclui campanhas de doação de sangue, arrecadação de alimentos, doação de agasalhos, visitação e reforma em instituições filantrópicas. A iniciativa visa estimular a solidariedade e ajudar pessoas com necessidades emergenciais. O Diretor Emiliano Braga destaca a importância do engajamento em ações sociais alinhadas ao propósito e princípios da empresa. (O Observador – Pedro Leopoldo)

Citricultores paulistas fogem para Minas

Devido aos desafios impostos pelo greeling, produtores de laranja de São Paulo migram para Minas Gerais, especificamente para a região de Campo das Vertentes. O greening, doença bacteriana, afeta a produção de laranja no Brasil desde 2004. A migração ocorre por causa do clima ameno e da menor concentração de pomares que facilitam a produção de frutas de qualidade. A região já possui cerca de 4 mil hectares plantados com citros, indicando um rápido crescimento da citricultura. (Folha Regional – Muzambinho)

