COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Poços reduz taxa de iluminação pública

O prefeito Sérgio Azevedo anunciou nesta semana uma redução significativa na Taxa de Iluminação Pública (CIP). A diminuição, que chega a 25%, e, segundo destaque do prefeito, representa um alívio nos bolsos dos cidadãos e é fruto de uma gestão técnica e eficiente que vem sendo implementada na cidade. Azevedo destacou ainda que a conquista foi possível graças a um investimento anterior na instalação de lâmpadas de LED em toda a área urbana e até mesmo na zona rural. O prefeito destacou que essa economia proporcionada pela iluminação mais eficiente foi diretamente revertida em benefício da população. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/02/16/reducao-de-25-na-contribuicao-de-iluminacao-publica-em-pocos-de-caldas/

Carnaval sem mortes na MG-050

Durante o período do Carnaval, o Sistema MG-050/BR-265/BR-491 recebeu cerca de 243 mil veículos entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais e São Paulo. A AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação da via, reforçou a operação entre a última sexta-feira (9/2) e terça-feira (13/2). Neste período não foram registrados acidentes com vítimas fatais ou graves. Fora realizados 279 atendimentos a usuários da rodovia. Além destes atendimentos ao usuário na via, os guinchos da concessionária efetuaram a remoção de 128 veículos que apresentaram algum problema mecânico no Sistema MG-050. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/minas-gerais/ab-nascentes-das-gerais-registra-carnaval-sem-mortes-na-mg-050/

Uberaba recomenda uso de máscara

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), recomenda o uso da máscara de proteção facial em caso de síndrome gripal ou suspeita para Covid-19. A SMS ainda destaca entre as medidas de prevenção, a higienização das mãos e a atualização da carteira vacinal contra a Covid-19. O uso de máscara facial é obrigatório para os profissionais de saúde, de acordo com o Decreto Municipal 3.633, de 17 de fevereiro 2023, que devem seguir as normas regulamentadoras do serviço, especialmente as recomendações do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/74181/saude-recomenda-uso-de-mascara-em-caso-de-sindrome-gripal-e-suspeita-de-covid-19

PC indicia empresários em Paraíso

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de Delegacia de Fraudes de São Sebastião do Paraíso, concluiu investigação que apurou tentativa de fraude à licitação que ocorreu em processo licitatório promovido pela prefeitura em 2023. Três empresários que concorriam ao pregão foram indiciados. Os fatos ocorreram no dia 26 de outubro, quando os concorrentes do processo licitatório foram convocados para apresentarem os lances na prefeitura. O certame visava aquisição de mobiliários para o Município. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216241

Governo vai retomar obra rodoviária

O governo do Estado sinaliza que pretende retomar obras de asfaltamento de estrada no Norte de Minas, iniciadas no primeiro mandato do governador Romeu Zema, mas paralisadas. A viabilização deste projeto foi compromisso assumido pelo chefe do Executivo mineiro, atendendo a reivindicações de lideranças norte-mineiras. Foram licitadas obras de complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação das rodovias MG402 e MG-202, trecho Pintópolis – Urucuia, no Norte do estado. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/governo-vai-retomar-obra-rodoviaria-na-regiao/

ICMS Turismo beneficia municípios

Mais de R$ 420 mil foram repassados aos municípios filiados ao CTMAM (Circuito Mata Atlântica de Minas), alusivos ao ICMS Turismo em 2023. Esses repasses financeiros têm um papel fundamental na promoção do turismo local, pois permitem investimentos em infraestrutura, capacitação de mão de obra, divulgação turística e preservação ambiental. Além disso, contribuem para a geração de empregos e renda nas comunidades envolvidas, impulsionando a economia regional de maneira positiva. (Portal Silmara Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/distribuicao-do-icms-turismo-beneficia-municipios-da-regiao-da-mata-atlantica/

Agentes têm aumento salarial

Os vereadores de Itatiaiuçu retomaram as sessões legislativas ordinárias na cidade após o recesso parlamentar do mês de janeiro. Para começar o ano legislativo de 2024, foram lidos seis projetos diferentes: o projeto de reajuste de salários dos servidores, do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais; projeto de reajuste dos salários dos servidores da Câmara e dos vereadores. O projeto prevê o aumento de 3,71% sobre os salários e vencimentos vigentes dos servidores ativos em 31 de janeiro de 2024. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/reajuste-salarial-de-371-projetos-que-alteram-salarios-do-prefeito-vice-servidores-e-vereadores-foram-lidos-na-primeira-reuniao-ordinaria-da-camara