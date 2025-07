COLUNA MG

Carnaval em Minas bate recorde de turistas

O carnaval em Minas Gerais foi um sucesso e acaba de entrar de vez para a história do Estado. A folia registrou número recorde de turistas e de impacto na economia. De acordo com o levantamento realizado pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, foram mais de 557 mil visitantes de outros estados do país, com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia. Além disso, a festa, impulsionada pela economia da criatividade, movimentou cerca de R$ 4,7 bilhões no Estado. Em todo o Estado, foram mais de 12 milhões de foliões, sendo 6,5 milhões no interior e 5,5 milhões em Belo Horizonte. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Cemig promove Circuito de Eficiência

Ipatinga recebe até sábado, 17 de fevereiro, o Circuito de Eficiência Energética do projeto Cemig nas Escolas. A iniciativa é gratuita e traz diversas atividades lúdicas e participativas com objetivo de conscientizar a população sobre o uso da energia elétrica e a importância de adotar hábitos mais sustentáveis. A estrutura do Circuito é composta por uma tenda tecnológica e um caminhão, com jogos e desafios que visam a interação do público junto a temática. Na cidade, os equipamentos estarão situados na Praça Cidade Nobre. Os residentes da região poderão participar de atividades como o jogo escape game, no qual o participante precisa realizar os desafios de eficiência energética e descobrir os vilões do alto consumo de energia elétrica em uma casa. (Jornal dos Vales)

Ex-vereador é condenado por rachadinha

O ex-vereador Luiz Carlos Santos foi condenado a 31 anos, 9 meses e dez dias de prisão em regime fechado pelo crime de peculato, conhecido como rachadinha, quando exerceu seu mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora, no período de 2009 a 2012. A juíza Rosângela Cunha Fernandes, titular da 1ª Vara Criminal, decidiu, no entanto, que o réu, até que sejam esgotados todos os recursos, pode ficar em liberdade, já que cumpriu todas as exigências legais durante o curso do processo. O ex-vereador foi processado por oito ex-assessores que revelaram terem sido obrigados a repassar parte de seus vencimentos para o então vereador. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Caratinga faz acolhida ao novo bispo

A Diocese de Caratinga se prepara para empossar o bispo dom Juarez Delorto Secco, neste sábado, 17 de fevereiro. Toda a programação será realizada na Catedral de São João Batista com a expectativa de receber diversas caravanas de todas as paróquias. Em dezembro de 2023, foi acolhido o pedido de renúncia de Dom Emanuel Messias de Oliveira, que permaneceu por 13 anos à frente da diocese de Caratinga e a nomeação de dom Juarez, que é natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo e vem diretamente do Rio de Janeiro, onde era bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião. (Diário de Caratinga)

General visita duplicação da GO213

O general de Exército Anísio David de Oliveira Júnior, chefe do Departamento de Engenharia e Construção, e comitiva realizaram visita de orientação técnica nas obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia GO213, trecho de 48 km entre Caldas Novas e Morrinhos. O chefe do DEC acompanhou e orientou os trabalhos iniciais de recuperação de instalações para o canteiro provisório, a construção do canteiro definitivo onde a Companhia de Engenharia de Construção será desdobrada, a instalação da usina de asfalto, os levantamentos topográficos e outros. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá paga piso na segunda

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Saúde informou em nota que o processo para pagamento referente ao mês de dezembro/2023 do Piso da Enfermagem para as instituições relacionadas pelo Ministério da Saúde está em fase de conclusão no Setor de Convênios. Em seguida, o processo retornará à Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, com previsão do pagamento às instituições até a próxima segunda-feira (19). (Jornal Clarim – Araxá)

Ufop cede terreno para Prefeitura

O Conselho Universitário, órgão máximo com competência deliberativa, normativa e consultiva da Universidade Federal Ouro Preto (Ufop), firmou com a Prefeitura de Ouro Preto, no dia 31 de janeiro, o Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel para construção de uma sede para o posto de saúde do Antônio Dias, que atualmente funciona em um imóvel locado. O imóvel cedido pela Ufop está situado na Rua Xavier da Veiga, 29, no centro, e possui uma área de 635,03 m². O acordo representa um marco importante para a saúde de Ouro Preto, ampliando a assistência da Atenção Primária, que faz parte do Plano de Governo do prefeito Angelo Oswaldo. (O Liberal – Ouro Preto)

