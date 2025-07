COLUNA MG

Mantido transporte gratuito em Manhuaçu

Foi sancionada a Lei Municipal que garante a continuação do transporte de ônibus gratuito de servidores e da população. O ato ocorreu no gabinete da prefeita Imaculada e contou com a presença de secretários, representante da empresa concessionária e servidores. A lei autoriza a concessão de subsídio tarifário temporário às concessionárias do transporte coletivo público urbano e distrital de passageiros do município, no período de 11 meses, no valor total de 770 mil reais. Como contrapartida, serão ofertados passe livre a todos os servidores públicos municipais durante os dias de trabalho e a população aos sábados, domingos e feriados. (Diário de Manhuaçu)

Rede sismográfica vira referência

A instalação de uma rede sismográfica em Sete Lagoas, coordenado pela Prefeitura de Sete Lagoas em parceria com a Universidade Federal de Brasília (UnB), se tornou uma referência e pode motivar o mesmo projeto em outras regiões de Minas Gerais. Esta proposta foi debatida entre representantes da administração, da universidade e da Defesa Civil do Estado. A Prefeitura sempre tratou a situação dos tremores em Sete Lagoas com seriedade. Desde 2022, quando houve registros com maior frequência, os trâmites tiveram como tônica a transparência baseada em estudos técnicos. (Diário Sete Lagoas)

Viçosa busca inovação no setor público

Uma comitiva de Viçosa marcou presença no lançamento do HubMG GOV, projeto do governo de Minas, em parceria com a Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) e a consultoria Neo Ventures que vai destinar R$ 40 milhões em recursos para que empresas e instituições mineiras trabalhem em projetos tecnológicos e científicos para melhorar problemas mapeados na administração pública. Cada inscrito poderá captar até R$ 2 milhões para realizar projetos. O evento foi conduzido pelo superintendente de Inovação do Estado de Minas Gerais, Pedro Emboava. (Folha da Mata – Viçosa)

Endividamento aumenta em Uberlândia

Nos últimos três anos, o número de pessoas inadimplentes aumentou 17,4% em Uberlândia. De acordo com dados divulgados pelo Serasa, até dezembro de 2023, o valor total das dívidas ultrapassava R$ 1,8 bilhão. Conforme aponta o levantamento, em dezembro de 2020, 259.036 pessoas estavam inadimplentes no município. No mesmo período de 2023, o número de cidadãos com débitos ativos saltou para 313.713. A cidade finalizou 2021 com 293 mil inadimplentes, um acréscimo de 11,8% em comparação ao ano anterior. Em 2022, o número subiu para 316.745. (Diário de Uberlândia)

Ouro Preto faz balanço do carnaval

Ao longo de seis dias de folia, milhares de pessoas passaram pelo carnaval da histórica Ouro Preto. Antes da festa começar, a Prefeitura Municipal tinha a expectativa de que, aproximadamente, 300 mil foliões circulassem pela cidade e que cerca de R$ 15 milhões fossem injetados na economia local. Segundo o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Flavio Malta, o evento foi planejado desde o ano passado. “O Carnaval de Ouro Preto esse ano, mais do que expectativas superadas, é o resultado de um planejamento que a gente vem tendo desde agosto do ano passado. A gente não estala o dedo e acontece um evento”, comentou. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Governo detalha socorro a agricultores

O Governo Federal criou uma linha de crédito emergencial para os agricultores familiares, do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, que tiveram perdas na produção, em decorrência da seca severa que atinge as regiões, provocadas pelo fenômeno El Niño. O anúncio foi feito pelo presidente Lula, em evento que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. As medidas foram construídas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e Ministério da Fazenda. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros).

MP faz recomendação em TO

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Regional de Defesa do Consumidor de Teófilo Otoni, expediu Recomendação orientando fornecedores a não discriminar consumidores, especialmente os povos originários/indígenas, em relação ao acesso e atendimento em estabelecimentos comerciais, aos preços/modalidades de pagamento dos produtos e serviços, em conformidade com as normas vigentes, de modo a garantir a dignidade da pessoa humana. (Diario Tribuna – Teófilo Otoni)

