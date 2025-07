COLUNA MG

TCE aprova retomada das obras do Hospital

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) deu parecer favorável para a retomada do processo licitatório das obras do Hospital Regional em Governador Valadares. A conclusão da unidade da saúde, às margens da BR-116, foi suspensa após a empresa RG Empreendimentos e Engenharia Ltda. alegar possíveis irregularidades no processo de licitação da obra, em dezembro de 2022. Desde lá, as obras estão paralisadas enquanto o TCE-MG analisava o caso. A construção do Hospital Regional em Governador Valadares já passa de uma década. A obra, próxima da BR-116, encontra-se 80% concluída. A construção do hospital começou em março de 2013. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Câmara construção do PousoHub

Com o projeto aprovado pela Câmara Municipal, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, no valor de R$ 4 milhões 968 mil para criação de ação na Lei Orçamentaria Anual — LOA/2024, e adequação do orçamento da Secretaria Municipalde Infraestrutura, obras e Serviços Públicos. A intenção da matéria é viabilizar a obra de “construção do prédio público denominado PousoHub ”. O município pretende construir um prédio público cujo no espaço se desenvolverão ações de educação, pesquisa e incubadora de startups. “Esse espaço pretende ser um Hub de inovação, que permitirá aos estudantes e empreendedores desenvolver suas ações visando buscar soluções tecnológicas para empresas e para a comunidade em geral”, segundo o PL. (Diário Regional – Pouso Alegre)

São Lourenço terá Festival de Viola

São Lourenço já se prepara para o 1º Festival Viola Caipira – O Som das Minas Gerais, que será realizado entre os dias 22 e 24 de março. A programação do evento contará com shows culturais, Feira de Artesanato Rural e praça de alimentação, além de palestras educativas relacionadas ao meio ambiente e a cultura da viola. As duplas de violeiros interessadas em se apresentar no evento podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro. O evento foi idealizado com o objetivo de promover a cultura musical da Viola Caipira, resgatando e difundindo os saberes linguagens e expressões musicais desse patrimônio mineiro. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Estádio recebe Campeonato Mineiro

O Tupi poderá mandar seus jogos do Módulo II do Campeonato Mineiro – previsto para começar em 4 de maio – no Estádio Doutor José Procópio Teixeira, no campo do Sport, no Centro de Juiz de Fora. A alternativa é vista como benéfica pelos membros da cúpula carijó por ser um pedido dos torcedores, uma vez que o espaço é mais central que o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O laudo de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do “Procopão”, necessário para a realização de eventos, está ativo, segundo o Sport, mas o local ainda carece de adequações. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Receita faz balanço das apreensões

Em 2023, a Receita Federal em Varginha apreendeu mais de R$15,9 milhões em mercadorias oriundas de contrabando tais como cigarros e similares, ou de importação irregular como eletrônicos, itens de informática, relógios entre outros. Em 2022, o valor estimado das apreensões foi de R$2,9 milhões de reais. O maior valor apreendido foi de cigarros: R$9.266.401,40. O que representa 58% do total apreendido no decorrer do ano. Também foram apreendidos eletrônicos, veículos, calçados, itens de informática, bolsas e acessórios entre outros. (Gazeta de Varginha)

Usiminas ajuda Guarda de Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), e a Usiminas, formalizaram na tarde desta segunda-feira (5) mais uma parceria importante. A empresa cedeu, em regime de comodato, um imóvel no bairro Bela Vista para ser a sede da Guarda Civil Municipal. “Podemos adiantar que a nossa Guarda estará nas ruas a partir de abril deste ano, uma ocasião emblemática, já que o município estará comemorando neste mês o seu 60º aniversário de emancipação político-administrativa. O curso de formação dos agentes, última etapa de preparação dos membros da corporação, será concluído em 12 de abril”, informou o prefeito Gustavo Nunes. (Portal Silmara de Freitas)

