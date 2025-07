COLUNA MG

Montes Claros digitaliza documentos

O município de Montes claros abriu licitação para contratar uma microempresa que faça 2.450 metros quadrados de digitalização de documentos, além de impressão e plotagem de projetos e plantas de loteamentos. São 300 metros quadrados em papel sulfite 75g de plantas de loteamentos, croquis e projetos nas dimensões de 841mm x 1189mm), A1 (dimensões de 841mm x 594mm), A2 (dimensões de 594mm x 420mm), A3 (dimensões de 420mm x 297mm) e A4 (dimensões de 420mm x 297mm). (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Valadares sedia Compete Minas

Nesta quarta-feira, 7, Valadares será palco de uma reunião aberta no Auditório da Fiemg Regional Rio Doce. O evento está marcado para às 8h e contará com a presença do Superintendente de Inovação Tecnológica de Minas Gerais, Pedro Emboava, que vai liderar um bate-papo sobre o Edital Compete Minas. O público alvo são empreendedores, startups, empresas e cooperativas interessadas em acessar recursos para impulsionar projetos inovadores e de tecnologia. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Ipatinga capacita Agentes de Saúde

A Secretaria de Saúde de Ipatinga participa, pelo terceiro ano consecutivo, do Projeto "Saúde com Agente", uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Ministério da Saúde e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde). Desde agosto de 2022, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS's) e os Agentes de Combate a Endemias (ACE's) participam de cursos técnicos do projeto, a fim de aprimorar suas atuações nas comunidades. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Carnaval eleva ocupação de hotéis

Os turistas que vêm curtir o Carnaval de Belo Horizonte devem render um faturamento de R$ 13 milhões ao setor de hotelaria neste ano, segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. O valor é 21% maior que o apurado no Carnaval do ano passado. A cidade conta com 24 mil leitos em 220 empreendimentos, e a maior parte deles será ocupada pelos foliões. Isso porque a Capital mineira se tornou a queridinha dos turistas de todo o Brasil: a expectativa é que venham cerca de 300 mil visitantes, número 20% maior que os 250 mil de 2023. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Templos ultrapassam escolas em Uberaba

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (2), o número de igrejas e templos religiosos em Uberaba ultrapassa significativamente a quantidade de creches, escolas e universidades na região. Essa descoberta revela uma paisagem urbana marcada pela predominância de instituições religiosas. A pesquisa do Censo 2022, que apresentou pela primeira vez todas as coordenadas geográficas e tipos de edificações em todo o Brasil, mapeou um total de 183.595 edificações no município. Destas, a maioria consiste em residências domiciliares, com 337.836 moradores vivendo em 152.552 domicílios particulares ou coletivos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Parlamento com 11 escolas de Poços

A Escola do Legislativo da Câmara de Poços recebeu, durante o mês de janeiro, as inscrições para o Parlamento Jovem 2024. Onze instituições de ensino aderiram ao projeto e participarão das atividades no decorrer deste ano. As atividades do PJ tiveram início na segunda-feira (05), quando aconteceu uma reunião com professores das unidades de ensino. Nesta quarta-feira (07), haverá uma formação para os coordenadores do Polo Sudoeste, na cidade de Pratápolis. Em 2024, o Polo Sudoeste contará com a participação de 21 municípios. (Jornal Mantiqueira - Poços de Caldas)

Concessionária repassa 10 mi de impostos

Em 2023, os 22 municípios situados ao longo do Sistema composto pelas rodovias MG-050, BR-491 e BR-265 receberam um repasse substancial da AB Nascentes das Gerais, totalizando R$ 10.264.658,00 milhões. Esse montante corresponde ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), que incide sobre as tarifas cobradas nas praças de pedágio. Esse valor é repassado mensalmente entre os municípios de forma proporcional, considerando a extensão territorial de cada um deles ao longo da rodovia, em conformidade com a legislação vigente. Divinópolis recebeu parte do repasse por ser cortada pela MG-050. (Divinews – Divinópolis)

