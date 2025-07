COLUNA MG

Uberaba recebe vacina contra a dengue

Uberaba, juntamente com Belo Horizonte e Vespasiano, é uma das três primeiras cidades do estado a ser contemplada com a vacina contra a dengue. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Saúde, visa atender 39 regiões de saúde em todo o país, priorizando aquelas com elevada transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. Mais de 500 municípios serão abrangidos por essa estratégia, direcionada à imunização de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Divulgado diagnóstico Rio das Velhas

O enquadramento dos corpos d’água da bacia hidrográfica do Rio das Velhas dá mais um passo. Acaba de ser divulgado o Produto 2, que traz o diagnóstico de toda a área drenada pelo mais comprido afluente do Rio São Francisco. A previsão legal para tal procedimento vem da Resolução Conama 357, de 17 de março de 2005, que o define como o “estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo”. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Araxá realiza cadastro de alunos

A Secretaria Municipal de Educação está realizando o cadastramento de alunos matriculados no Ensino Fundamental em Escolas Municipais que têm interesse em vagas para o Tempo Integral. O cadastro fica aberto até o dia 6 de fevereiro. Os pais ou responsáveis pelos alunos podem preencher formulário para manifestar o interesse em vagas para Tempo Integral. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o cadastro não é garantia da vaga e não tem validade como matrícula, mas, sim, como um levantamento da Educação Infantil para que o Município possa ter um parâmetro da atual demanda da cidade. (Clarin.net – Araxá)

NAF do Sul de Minas dominam o ranking

Em 2023, os atendimentos do Núcleo de Apoio Fiscal - NAF em todo o país atingiram a marca de 345.869 atendimentos. Dentre estes, 141.391 foram prestados pelos NAF das Instituições de Ensino situadas no Sul de Minas, o que representa mais de 40% do total de atendimentos do Brasil. No ranking de atendimentos em 2023 no Brasil, os NAF do sul de Minas ocupam três dos cinco primeiros lugares: 1º Unis -Varginha, 3º Unifenas - Alfenas e 5º Unifal - Varginha. Os principais serviços prestados foram relativos a CPF, declaração de IRPF, declaração do MEI e declaração do ITR. (Gazeta de Varginha)

Zema cumpre agenda na região

No final da tarde de quarta-feira (24), o governador Romeu Zema cumpriu agenda em cidades do interior, incluindo Inhapim, Vargem Alegre e Entre Folhas. Nestes municípios, Zema tomou contato com serviços na área da Assistência Social e Educação. Hoje ele vistoria as obras na MG-329, trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. (Diário do Caratinga)

Araguari retira mesas e cadeiras de vias

Após diversas denúncias de moradores ao Ministério Público, a Prefeitura de Araguari está cumprindo o Código de Postura do município, fiscalizando bares e restaurantes que utilizam de logradouros públicos. De acordo com o Art. 88, os estabelecimentos poderão ocupar parte do passeio, correspondente à testada do edifício para a exposição de mercadorias, tabelas, placas ou outros obstáculos, porém a autorização prevista, não compreende as vias de pedestres e calçadões, que dependerá de licença especial, a colocação de mesas e cadeiras no passeio para servirem a bares, restaurantes, lanchonetes e similares. Ainda, de acordo com o Código de Postura, é proibido exercer qualquer espécie de comércio em praça ou logradouro público, sem prévia análise e licenciamento outorgado pela Administração Pública Municipal. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Itatiaiuçu sedia exposição de cavalos

Em março, em celebração aos 17 anos do Instituto Inpar Paraíso, Itatiaiuçu vai receber a Exposição Especializada de Cavalos. A Exposição Mangalarga Marchador, realizada pelo Pegasus Eventos Agropecuários, acontecerá no Parque de Exposições João Belo Andrade, entre os dias 13 e 16 de março. Conforme divulgado, a entrada dos animais será no dia 13 e os julgamentos de marcha e morfologia, quando são avaliados aspectos estéticos dos animais, acontecerão entre os dias 14 e 16. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

