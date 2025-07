COLUNA MG

Sete Lagoas amplia centro sismológico

Embora haja registros de tremores de terra na região há vários anos, a frequência com que eles têm ocorrido nos últimos três anos vem sendo considerada estranha. Em vários pontos do município, em uma parceria da Prefeitura com o Centro de Sismologia da Universidade de Brasília (UnB), estão sendo instalados equipamentos. A Prefeitura vem realizando várias ações para compreender o fenômeno. Assim, em maio de 2022, o Município protocolou ofício endereçado ao chefe do Observatório Sismológico da UnB, solicitando cooperação para estudos e informações a respeito dos abalos sísmicos na cidade. Além disso, um grupo de trabalho foi instituído por meio da Portaria Nº 14.630/2022, para elaborar uma análise e relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do município. (Diário de Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/prefeitura-anuncia-a-instalacao-de-um-centro-sismologico-com-oito-novos-equipamentos-em-sete-lagoas/

Patos debate saneamento

O Projeto da Parceria Público-Privada (PPP) destinado à celebração de regime de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Patos de Minas será apresentado durante audiência pública. O objetivo principal do evento é colher contribuições e sugestões da população em relação ao edital. A reunião acontecerá no dia 29 de janeiro, às 17h,. A participação é aberta a qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive para fornecer comentários e contribuições ao projeto. Os comentários e as contribuições devem ser sugeridos a partir da minuta do edital e dos anexos da futura Concorrência Pública de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário de Patos de Minas. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/audiencia-publica-para-debater-edital-de-concessao-do-servico-de-abastecimento-e-tratamento-de-agua-e-esgoto-tem-data-marcada/

HC captou 104 órgãos por doação

A Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) divulgou o balanço do total de órgãos e tecidos para transplantes captados no ano passado. De acordo com o coordenador do CIHDOTT, Ilídio Antunes de Oliveira Júnior, foram captados 54 globos oculares (córneas), 36 rins, dez fígados, três corações e um pâncreas. No total, 104 órgãos e tecidos para transplantes, captados em 2023. (Jornal da Manhã – Uberaba)

www.jmonline.com.br/cidade/comiss-o-do-hc-captou-no-ano-passado-104-org-os-para-doac-o-1.345369

Divinópolis tem margem para ganho real

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos (Dieese) acaba de divulgar dois estudos encomendados pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste (Sintram), sobre a viabilidade de a Prefeitura conceder ganho real na recomposição dos salários dos servidores municipais em 2024. Na análise referente ao ano passado, o Dieese indica que a Prefeitura tinha margem para conceder um reajuste de até 14,28%, sem comprometer o orçamento. Para esse ano, o Dieese indica que o prefeito Gleidson Azevedo pode conceder uma recomposição salarial de até 10%, o que significaria ganho real de 3,2%. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/estudo-do-dieese-mostra-que-prefeitura-de-divinopolis-tem-margem-para-dar-ganho-real-aos-salarios-dos-servidores/

Pouso Alegre promove vacinação

A Prefeitura de Pouso Alegre irá promover um sábado de vacinação especial neste dia 20, das 8h às 16h, no Centro de Vacinação. Todas as vacinas recomendadas nos calendários infantil e adulto estarão disponíveis para a comunidade. Mas, o enfoque principal será a vacinação infantil, com o objetivo de assegurar o bem-estar das crianças e a atualização de suas cadernetas de vacina antes do retorno às atividades escolares. Para garantir a vacinação é preciso apresentar a caderneta de vacinação no Centro de Vacinação. Vale ressaltar que o local funciona durante a semana das 7h30 às 19h e, especialmente para este sábado, estará aberto das 8h às 16h. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/01/18/prefeitura-promove-vacinacao-neste-sabado-20/

Sete condomínios logísticos em MG

Em 2023, Minas Gerais registrou a entrega de sete condomínios logísticos de alto padrão, aqueles que atendem com mais eficiência as operações logísticas de empresas dos mais diversos setores. Esses empreendimentos adicionaram aproximadamente 275 mil metros quadrados ao inventário de galpões desse tipo no Estado, que encerrou o ano em 2,193 milhões de metros quadrados. As informações são da CEO da Colliers – empresa líder em serviços profissionais diversificados e gestão de investimentos -, Paula Casarini. De acordo com ela, a cidade de Extrema foi a que mais recebeu novos condomínios logísticos de alto padrão no último exercício: três deles. O município, que representa cerca de 40% do estoque mineiro e deve receber novos galpões em 2024, vem se destacando na atração desses empreendimentos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/sete-condominios-logisticos-foram-entregues-mg/