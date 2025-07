COLUNA MG

Porto Seco movimentou US$ 1,5 bilhão

O Porto Seco Sul de Minas, centro logístico e industrial aduaneiro em Varginha, movimentou cerca de US$ 1,576 bilhão em mercadorias entre importações e exportações no ano de 2023. Localizado em um ponto estratégico próximo aos principais polos produtores e consumidores do Brasil, o empreendimento espera um crescimento de 20% no desembaraço aduaneiro neste ano e investirá R$ 50 milhões com recursos próprios na construção de um novo galpão para a indústria do café. O novo espaço ocupará uma área de 18.500 metros quadrados (m²). A previsão é que seja concluído em meados de 2025, com estrutura para maquinário e armazenagem da indústria cafeeira. Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/porto-seco-sul-minas-movimentou-us-15-bilhao-2023/

Aegea e Prefeitura alinham a concessão

O prefeito André Merlo recebeu o vice-presidente da Aegea Saneamentos, Guillermo Deluca, na terça-feira, 16. Ele estava acompanhado pelo diretor presidente, Erich Wyatt, pelo diretor executivo, Marcos Antunes, e pelo gerente de Planejamento, Eduardo Rizzo. Neste encontro, foram alinhadas as próximas etapas do trabalho da empresa, vencedora do leilão de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade. A licitação é considerada a maior do Brasil em 2023 na área de saneamento e visa a concessão do Saae por um período de 30 anos, trazendo diversos benefícios para a população valadarense. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/prefeito-recebe-aegea-para-alinhamentos-sobre-concessao-do-saae/

Aperam suspende projetos de investimento

Em vista do momento de adversidade enfrentado pela indústria siderúrgica brasileira, com o excesso de aço importado no mercado e a queda nas vendas, a Aperam South America informa que decidiu postergar a terceira fase de seu plano de investimentos previsto para 2024/2025, um investimento extremamente alto. Essa nova etapa estava planejada como continuação dos investimentos iniciados em 2021 e que estão atualmente em execução. O projeto que será adiado inclui a instalação de um novo laminador a frio de bobinas de alta produtividade com um nível de automação nunca antes visto. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/aperam-suspende-projetos-de-investimento-devido-ao-excedente-de-aco-importado-no-mercado-brasileiro/

Morte de gatos assusta moradores

Moradores do bairro Santa Tereza, em São Sebastião do Paraíso estão assustados com a mortandade repentina de gatos naquele bairro. Os felinos têm aparecido com lesões pelo corpo, especificamente na cabeça e orelhas, além de dificuldades respiratórias. A princípio, os tutores achavam que o fato poderia ser proveniente de envenenamento, pelos sintomas de dificuldade para respirar que os gatos apresentavam, porém com um laudo veterinário, constatou-se o fungo “esporotricose”. (Jornal do Sudoeste – S. Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216079

Fabriciano faz festa de aniversário

Bolo de aniversário, shows com artistas regionais, atrações culturais e recreação para crianças e até bloco de carnaval com participação de escola de samba. Já está tudo preparado para a comemoração dos 75 anos de Coronel Fabriciano. A festa acontecerá neste sábado, 20/1, na Praça da Estação. Realizada pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional e de Cultura, o evento promete agradar os mais diversos públicos e é um momento de valorização da cultura e resgate da história da cidade. A festa também tem importância para a economia local, com geração de vagas temporárias de trabalho e renda. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/45227/prefeitura-de-fabriciano-se-prepara-programacao-festiva-do-aniversario-da-cidade