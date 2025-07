COLUNA MG

Superbactéria interdita UTI em Uberlândia

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) não recebe pacientes desde o dia 1º de dezembro de 2023, após ser interditada devido à presença de superbactéria. O caso é tido como surto de colonização. Segundo ofício encaminhado à Prefeitura Municipal de Uberlândia, a UTI Neonatal do HC passa por surto de colonização de uma bactéria denominada Klebsiella Pneumoníase, resistente a carbapenêmicos. Diante da gravidade do quadro, foi suspenso o recebimento de novas internações no local. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Aumentam exames no Vale do Aço

Um levantamento divulgado pelo 12º Departamento de Polícia de Ipatinga indicam que, no ano de 2023, foram realizados 122.299 exames de direção em toda a área abrangida pelas seis Delegacias Regionais. Além disso, foram realizados 43.504 exames de legislação. O estudo compara os dados dos anos de 2022 e 2023 para todas as bancas da região. Vale frisar que a única regional da área com mais de uma banca examinadora é a regional de Ipatinga. Isso ocorre porque os municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo possuem suas próprias bancas. Apenas em Ipatinga, foram disponibilizados um total de 23.579 exames para a população, em comparação com os 21.580 realizados em 2022, um aumento de 9.26%. (Diário do Aço – Ipatinga

Mercado tem normas de segurança

Em uma iniciativa crucial para a segurança de comerciantes e consumidores, o Mercado Municipal de Governador Valadares concluiu as etapas necessárias para regularizar o imóvel, conforme acordo firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A conclusão da implementação de normas de segurança no local foi divulgada pelo Ministério Público na semana passada. O estabelecimento, localizado no coração da cidade, estava em situação irregular em relação às normas de segurança contra incêndios e pânico por vários anos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Lançamento do 5G em Pará de Minas

Membros da diretoria da Algar Telecom apresentaram oficialmente o lançamento da rede 5G em Pará de Minas ao Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Esporte, lazer e Turismo, Paulo Francisdale, à Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, Andréia Xavier Paulino, à Secretária Municipal de Educação, Marluce de Souza Pinto Coelho, e ao Procurador Geral do Município, Hernando Fernandes da Silva. Além da rede 5G, foi apresentado pelo Diretor de Operações de Clientes, Luis dos Santos Alves, o projeto de implantação de rede plena de fibra ótica na cidade, em substituição aos cabos de cobre utilizados atualmente. (Jornal Diário – Pará de Minas)

Conta de água e Viçosa fica mais cara

Os clientes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Viçosa já estão sendo comunicados sobre o reajuste de 14,54% no valor da tarifa de abastecimento de água e esgotamento sanitário que passará a valer a partir de fevereiro. A autorização para o reajuste foi aprovada pela Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata. Em sua decisão, a agência ressalta que considerou um parecer técnico do estudo de sustentabilidade econômica do Saae de Viçosa, que sugere um “aumento médio de 14,54% no valor da receita tarifária dos serviços de água e esgoto, de forma a garantir que a autarquia possa fazer frente aos custos operacionais e avançar na realização dos investimentos planejados”.

(Folha da Mata – Viçosa)

Chikungunya: aumento de 350% nos casos

As maiores cidades do Sul de Minas registraram aumento de mais de 350% no número de casos contaminações por chikungunya, de 2022 para 2023. O crescimento foi apontado em dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Entre os cinco municípios mais populosos da região, Pouso Alegre foi o que teve maior número de registros. Logo em seguida aparecem Varginha, Lavras, Passos e, por último, Poços de Caldas. Em Pouso Alegre, foram 18 contaminações ao longo do ano passado, sendo que em 2022 nenhuma infecção pela doença foi registrada. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Divisão do orçamento de Caeté

A Câmara Municipal aprovou, e o prefeito Lucas Coelho sancionou, dia 29, o orçamento total previsto para o município de Caeté, que ficou em R$ 221.765.888,37. O montante é menor R$ 5,6 milhões que o do ano passado. “Entretanto teremos mais recursos para execução de obras, programas e serviços, uma vez que temos muitas ações em andamento e que continuarão sendo executadas dentro do orçamento de 2023”, explicou recentemente, o secretário municipal de Planejamento, Júlio César Batista. (Jonal Opinião – Caeté)

