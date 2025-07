COLUNA MG

Mulheres dominam saldos de empregos

Apesar de em menor número de contratações, mas também em menor número de demissões, as mulheres deram uma contribuição maior para Montes Claros alcançar os superávits de empregos com carteira assinada tanto em novembro como nos 11 primeiros meses de 2023. No nono mês do ano, foram 4.123 admissões contra 3.493 desligamentos e saldo de 630 postos de trabalho com carteira assinada (0,69%). Entre os homens, foram 2.267 contratações ante a 2.041 afastamentos e saldo de 226 vagas ocupadas. Em novembro, 1.856 mulheres foram admitidas, contra 1.451 demissões e superávit de 405 empregos. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

UPA de Ipatinga registra aumento de 67%

Em meio às festividades de fim de ano a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga, que atende, além de pessoas do próprio município, pacientes vindos de outros 13 municípios da região, registrou 1.035 atendimentos. No último dia do ano, a UPA acolheu 270 pacientes, enquanto no feriado da virada (1) esse número se elevou a 308 atendimentos. A terça-feira (2) foi marcada por uma demanda ainda mais intensa, totalizando 457 pacientes recebidos. Contudo, deste total, 65% foram considerados de risco pouco urgente. (Silmara de Freitas – Ipatinga)

Alunos em projetos extensionistas

Os alunos dos cursos de Gestão do Centro Universitário de Formiga-MG da modalidade EAD (Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos; Gestão Comercial; Gestão Financeira e Tecnologia em Marketing) realizaram no 2º semestre do ano de 2023 a execução dos projetos extensionistas desenvolvidos na disciplina de Extensão II sob supervisão da professora Maria Fernanda Maria do Couto e da tutora Profa. Dra. Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira. O objetivo da disciplina de Extensão é executar o projeto extensionista na comunidade em que o aluno está inserido fazendo a interação e a troca de experiências. (Últimas Notícias – Formiga)

Bombeiros e Defesa atuam após desabamento

Os bombeiros foram acionados através da central de emergências 193 para realizar uma vistoria em área de desabamento na rua Acre, localizada no bairro Calcita. No local, a GUBM em conjunto com a Defesa Civil, averiguou que houve um abatimento no solo causando danos em duas residências unifamiliares. Em uma moradia havia 5 pessoas e na outra casa, 3 pessoas. Todos os moradores foram orientados pelo representante territorial a deixar os imóveis. ( Jornal Alcco – Arcos )

Uberaba revitaliza Mercado

As obras de revitalização do Mercado Municipal, mesmo durante as festas de final de ano e o período chuvoso, têm prosseguido normalmente. O trabalho teve início em 11 de setembro, de acordo com o engenheiro Nilton Laurente, da Toubes, o novo telhado já foi todo assentado, outro serviço que segue adiantado, disse Nilton, é o da revitalização do mezanino. Ele complementou ainda que foi iniciada a melhoria da rede elétrica com instalação de refletores na parte externa e criação de uma nova central dos padrões de energia que atendem às bancas. (Jornal de Uberaba)

Museu de Congonhas oferece tour

A cidade de Congonhas é conhecida mundialmente como sendo a cidade dos Profetas, e na semana passada o prefeito Cláudio Antônio de Souza recebeu um grupo de jornalistas de Belo Horizonte que foram conhecer o Museu que completou 8 anos em dezembro último. O espaço de interpretação do sítio histórico do Santuário do Bom Jesus do Matosinhos que está escrito na Lista do Patrimônio Cultural Mundial da Unesco, desde 1985. Uma das atrações que mais tem agradado os visitantes fica por conta do projeto Aleijadinho Virtual, que cria uma experiência de realidade virtual, dando destaque à figura do Aleijadinho – o maior artista do Brasil Colônia e do Barroco – com a sua majestosa obra artística. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

Dengue cresce 12 vezes em JF

Durante 2023, Juiz de Fora registrou pelo menos 1.508 casos prováveis de dengue, de acordo com Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (2). O número é cerca de 12 vezes maior do que o relatado em 2022, quando o município teve 122 notificações da doença. Além disso, a cidade contabilizou pelo menos um óbito por dengue durante o ano passado, enquanto em 2022 foram duas mortes. Além da dengue, Juiz de Fora também contabilizou 24 casos de chikungunya durante 2023. Em 2022, foram nove notificações para a doença na cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

