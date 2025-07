COLUNA MG

Vendas de bebidas crescem 30%

Impulsionado pelo forte calor, período de férias para muitas pessoas e festas de Natal e Réveillon, o setor de bebidas alcoólicas e não alcoólicas estima aumento de 30% nas vendas no final de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. A expectativa do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (SindBebidas-MG) é crescer 9% em 2024. A demanda este ano vai começar aquecida com a chegada do Carnaval. O presidente do SindBebidas-MG, Mário Marques, conta que a previsão do setor é que o consumo de todo tipo de bebida aumente em Minas Gerais, o qual considera como o “berço das bebidas”. O Estado tem sido uma referência nacional em bebidas alcoólicas destiladas e fermentadas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

São Lourenço revitaliza creche

A Prefeitura de São Lourenço, através do Departamento de Obras, informou que a antiga Creche Maria Goretti, localizada no bairro Carioca está sendo revitalizada após oito anos fechada. Segundo informações divulgadas nas redes sociais da prefeitura, em breve, a revitalização do espaço será o novo Centro Educacional Maria Goretti. O espaço será uma creche e também um centro profissionalizante. A modernização do espaço é mais uma conquista para o município e principalmente para os moradores do bairro. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Semas capacita em Divinópolis

A Prefeitura de Divinópolis, através do Setor Central do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa sobre a realização da última capacitação de todos os cadastradores, realizada ontem (28/12). A ação teve como tema central “Revisar, Avaliar e Planejar” e foi realizada no auditório da Semas. O encontro teve o objetivo de revisar todas as orientações referentes à atualização e inclusão cadastral, avaliar o ano de 2023 de todas as ações e planejar as atividades que serão executadas em 2024. (Jornal G37 – Divinópolis)

Serro terá Festival Literário

Famoso por sua história, suas tradições e por possuir belas cachoeiras e paisagens, o município de Serro, conhecido também como “Terra do Queijo”, irá sediar, entre 11 e 21 de janeiro, o Festival Encontros Literários, evento realizado pelo Ministério da Cultura e pela Pomar Cultural em parceria com a Prefeitura Municipal – Secretaria de Turismo. Com a expectativa de público de 10 mil pessoas, o projeto, que se destaca como um tributo à literatura e à essência cultural e histórica da região, objetiva proporcionar ao público encontros enriquecedores entre renomados pensadores e autores brasileiros, encontros estes que se desdobram em conversas focadas em temas contemporâneos relevantes. (Diário Sete Lagoas)

CVV de Uberlândia inscreve voluntários

O Centro de Valorização da Vida (CVV) em Uberlândia está com inscrições abertas para novos voluntários. Os interessados participarão de um curso online, nos dias 6 e 7 de janeiro, para preparação e seleção. Para fazer parte do projeto basta ter a partir de 18 anos de idade, tempo disponível para os plantões semanais e estar disposto a acolher pessoas que precisam conversar de maneira sigilosa. Não é necessário formação específica além do curso que o CVV oferece, pois a entidade realiza apoio emocional e não atendimento psicológico ou psiquiátrico. As inscrições devem ser feitas pelo site do CVV. Em seguida, os participantes irão receber um acesso para o curso. (Diário de Uberlândia)

Festa da literatura em Formiga

O grupo de profissionais das Bibliotecas Públicas de Formiga promove um “Papo Literário com Nirlei”, Hora do Conto, Atividades Literárias e Recreativas para os pequenos leitores, uma oportunidade de incentivar o hábito de ler e homenagear a autora formiguense, sempre presente por meio de suas obras, assim sendo, se concretiza uma verdadeira festa da literatura, onde o cardápio principal é o livro. Para Nirlei as palavras não têm limites, abrangem uma vasta imaginação, verdadeira viagem de liberdade por meio da literatura, escrevendo histórias para o leitor apreciar, curtir e compartilhar. Do mesmo modo o leitor, nunca separa das palavras, sempre mantém um livro em mãos. E a medida que vai lendo... vai ampliando horizontes. (O Pergaminho – Formiga)

MGS abre processo seletivo em Poços

A Minas Gerais Administração e Serviços (MGS-MG) publicou edital de processo seletivo para a contratação de 10 novos funcionários, por tempo determinado. As vagas são para cargos de nível fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior. Do total de vagas abertas, 10% serão reservadas para candidatos com deficiência. Os salários oferecidos variam de R$ 963,37 a R$ 4.156,29, mais benefícios Em Poços de Caldas, há três vagas (cadastro de reserva) para os cargos de capineiro (masculino), carregador (masculino) e auxiliar de serviços gerais (masculino e feminino), todas exigindo ensino fundamental incompleto. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

