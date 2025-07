COLUNA MG

Viagens com passagem única em Itabira

Após a redução do preço da passagem para R$ 3, os usuários de ônibus em Itabira terão ainda mais economia: a partir deste domingo, 24, passageiros que precisam de uma segunda linha para chegar ao destino final não terão que pagar pela tarifa adicional. Este é o programa de mobilidade urbana Integração, que vai facilitar e baratear em até 50% as viagens de quem utiliza mais de um ônibus. Na última pesquisa de satisfação e utilização do transporte público, realizada em 2022 pela Superintendência de Transportes e Trânsito, 63% dos passageiros que necessitam de um complemento no percurso disseram fazer a segunda viagem até o destino final caminhando. (Itabira Notícias)

Idosos ganham presentes de Natal

A tradicional Campanha Natal Solidário na Instituição de Longa Permanência Santa Luísa de Marillac já começou. Esse é o 9º ano de existência da campanha, que promove a entrega de presentes e doações aos idosos que vivem no asilo. Conforme divulgado, ao todo, 20 idosos aguardam as doações da comunidade para receber os presentes escolhidos. Além de ter o seu valor material, a campanha promove alegria e felicidade aos moradores durante o período natalino. Além dos presentes, também estão sendo arrecadadas fraldas geriátricas nos tamanhos G e Extra G, ou contribuição em dinheiro. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Advocacia terá R$ 2,5 mi de descontos

Dois milhões e meio de reais e mais de 29 mil advogados beneficiados. Esses são os números computados pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) referentes a um programa de anuidades. O valor foi repassado para a OAB-MG, nesta terça-feira, 12, pelo presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun é pela diretora tesoureira, Silvina Mendes. Gustavo Chalfun explicou que esses valores são provenientes de um programa denominado CAA Devolve, que faz jus à retenção de uma porcentagem dos valores pagos no plano de saúde da CAAMG. (Rede Sindijori)

Nova Lima ganha Banco de Alimentos

Já está funcionando em Nova Lima o Banco de Alimentos. O Banco vai receber produtos considerados fora do padrão de comercialização, mas ainda adequados para consumo. Os produtos serão avaliados, selecionados e destinados a instituições públicas ou privadas de serviços de assistência social, de proteção e de defesa civil, unidades de acolhimento institucional, dentre outras. O Banco de Alimentos fica localizado no Centro da cidade. (Balcão News – Belo Horizonte)

Alunos de Arcos são ouro na Olimpíada

Sete escolas de Arcos – seis municipais e uma particular – participaram da 2ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática Mirim, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é uma associação de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério da Educação. A olimpíada é destinada a alunos de escolas públicas e privadas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. ( Correio Centro Oeste – Arcos)

Cantata emociona Santa Vitória

Aconteceu no último sábado, dia 16, a Cantata de Natal, um evento produzido e realizado pela Prefeitura de Santa Vitória, por meio da secretaria municipal de Cultura e Turismo. A banda Municipal “José Alves de Freitas” abriu o evento apresentando 04 (quatro) canções populares, entre natalinas e internacional. Foram 29 apresentações, com mais ou menos 90 alunos do Centro Municipal de Cultura e Arte. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Samarco inaugura escritório em Mariana

Na semana que passou, a Samarco inaugurou seu primeiro escritório administrativo em área urbana de Mariana. O espaço será utilizado por empregados, contratados e estagiários do Complexo de Germano e que atuam na área administrativa da empresa. O escritório fica na rua Antônio Olinto, 33, no Centro da Primaz. De acordo com a Samarco, a iniciativa visa o bem-estar dos empregados, além de contribuir com a redução do número de usuários que utilizam, diariamente, a MG-129 para deslocamento até a unidade industrial. O prefeito de Mariana, Celso Cotta, prestigiou a inauguração e deu boas-vindas à Samarco. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Sete Lagoas aprimora plano emergencial

A avenida Secretário Divino Padrão, também conhecida como Boqueirão, foi cenário, este ano, para o simulado anual de preparação para o período chuvoso realizado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e Guarda Municipal. A atividade reúne diversos órgãos e tem como objetivo preparar as equipes para atuação em situações de alagamento e ainda orientar os moradores da região do treinamento. O local foi escolhido devido a alagamentos durante tempestades como a do último dia 31 de outubro. Durante aproximadamente 40 minutos a via foi fechada para garantir a maior realidade possível na atividade. (Diário Sete Lagoas)

