COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Justiça condena Câmara a repetir votação

Em decisão liminar, a juíza Daniele Viana da Silva Vieira Lopes determinou que a Câmara Municipal de Cajuri realize nova deliberação sobre o projeto de Lei Orçamentária Anual, observando os trâmites regimentais e a exigência de quórum simples. O projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do Município de Cajuri para 2024 foi rejeitado por duas vezes pelo plenário da Câmara. Alguns vereadores da oposição votaram contra e outros se abstiveram de votar, impossibilitando a aprovação. O processo foi movido pela Prefeitura de Cajuri, que alega que a rejeição ocorreu de forma imotivada e indevida. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/regiao/noticias/justica-condena-camara-de-cajuri-a-repetir-votacao-sobre-orcamento-2024

Alto-forno 1 da Usiminas é paralisado

A Usiminas informou à imprensa que o alto-forno 1 (AF-1) da planta de Ipatinga foi paralisado. O equipamento, com capacidade para cerca de 600 mil toneladas de ferro gusa por ano, terá a operação suspensa como uma resposta da empresa ao índice crescente de aço importado que vem entrando no Brasil ao longo de 2023. Esse produto vem principalmente da China, de forma subsidiada, e chega ao país com preços artificialmente baixos, até mesmo abaixo do custo de produção. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0112136-altoforno-1-da-usiminas-e-paralisado-nesta-sextafeira

Lançada rede 5G em Pará de Minas

Membros da diretoria da Algar Telecom apresentaram oficialmente o lançamento da rede 5G em Pará de Minas ao vice-prefeito e Secretário Municipal de Esporte. Além da rede 5G, foi apresentado pelo Diretor de Operações de Clientes, Luis dos Santos Alves, o projeto de implantação de rede plena de fibra ótica na cidade, em substituição aos cabos de cobre utilizados atualmente. Em virtude da viagem a Brasília para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes, o prefeito Elias Diniz não participou da reunião. (Jornal Diário – Pará de Minas)

https://www.jdiario.com.br/lancamento-da-rede-5g-em-para-de-minas/

Distribuição de brinquedos em Patos

Com o objetivo de proporcionar ainda mais alegria ao Natal das crianças, empregados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) entregaram, na quinta-feira, 14, vários brinquedos aos estudantes do segundo período da Escola Municipal Professor Aristides Memória (CAIC), em Patos de Minas. A ação, que ocorre anualmente, é uma iniciativa dos próprios colaboradores. No dia 29 de novembro, a equipe de desenvolvimento sustentável da Companhia esteve na instituição de ensino e adotou as cartinhas que os alunos escreveram para o Papai Noel. (Folha Patense – Patos de Minas)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/empregados-da-copasa-distribuem-brinquedos-a-estudantes-de-patos-de-minas/

Semusa alerta para golpe por ligação

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Divinópolis alerta a população sobre possíveis golpes realizados por meio de ligações telefônicas. O aviso vem após relatos de cidadãos que receberam chamadas questionando seus status de vacinação contra a covid-19. Segundo informações, os golpistas solicitam que a vítima pressione o número 2 no teclado durante a ligação, alegando ser parte de um procedimento oficial da secretaria. No entanto, ao fazer isso, o acesso ao celular estaria sendo bloqueado, permitindo a obtenção indevida de dados pessoais. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/semusa-alerta-sobre-golpe-por-ligacao-telefonica/

Aeroporto recebe Estação Meteorológica

O Aeroporto Regional de Pouso Alegre recebeu a instalação de uma nova estação meteorológica que já se encontra em funcionamento, promovendo maior segurança para os voos e melhores condições de operação para as aeronaves que trafegam pela cidade, proporcionando um ambiente seguro para os pilotos, visto que a estação possui alta tecnologia. Diante disso, a Prefeitura segue avançando no processo de reestruturação e desenvolvimento do Aeroportuário do município, ao concluir esta instalação que visa aperfeiçoar a captação de informações valiosas referentes à temperatura, pressão e vento, coletando, processando e registrando dados meteorológicos. Essas informações ampliam a segurança nos processos de pousos e decolagens. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2023/12/14/aeroporto-municipal-recebe-nova-estacao-meteorologica/

Gruta promove evento solidário

Neste domingo, 17, das 10h às 17h, a Gruta Rei do Mato realiza seu “Natal Solidário”, com uma vasta programação para toda a família. O evento acontecerá no estacionamento da Gruta Rei do Mato, na Rodovia BR-040, Km 472, s/n, bairro Universitário, em Sete Lagoas. O encontro de confraternização vai contar com cardápio dos tradicionais food trucks da cidade, chopp e uma ação benemérita com recolhimento de 1kg de alimento não perecível (arroz, feijão, açúcar, café, leite e óleo) para serem doados à Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP). O evento terá ainda parquinho infantil para crianças de até 12 anos, exposição de carros antigos, visitação à gruta e música ao vivo. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas )

http://www.setedias.com.br/noticia/agenda-cultural/69/gruta-rei-do-mato-promove-evento-solidario-no-proximo-domingo-(1712)/30750