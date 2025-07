COLUNA MG

Aço chinês preocupa setor industrial

A Usiminas alerta sobre a situação crítica causada pelas importações de aço chinês, que têm impactado consideravelmente o setor industrial brasileiro. "O aumento das importações em 50%, principalmente do aço proveniente da China, está devastando a indústria do país e afetando toda a cadeia de produção industrial. Diante de uma concorrência desleal, pretendemos realizar o desligamento do Alto-Forno 1 da Usina de Ipatinga, além de revisar nosso modelo de gestão, com forte foco nas atividades operacionais", explicou o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, em coletiva à imprensa na segunda-feira, 11. (Jornal Classivale – Ipatinga)

‘Art Viva’ aberta até sexta

O Atelier de Arte Maria José Boaventura está realizando desde segunda-feira, dia 4, a exposição “Art Viva”. A mostra, que reúne mais de 200 obras de 35 alunos da artista plástica Maria José Boaventura, ficará aberta ao público até o dia 15 de dezembro em Formiga. Conforme divulgou a artista, essa exposição ocorre anualmente, mas com a chegada da pandemia ficou suspensa. Agora voltou e é a primeira exposição pós-pandemia. Interessados em conhecer os trabalhos de pintura podem visitar a exposição de 9h30 as 17h30, no Atelier de Arte Maria José Boaventura, que fica na Rua Sete de Setembro, 02, no Centro. (O Pergaminho – Formiga)

Rodovia Viçosa/Lafaiete entre as piores

Na última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), a MG-482, no trecho entre Viçosa e Conselheiro Lafaiete, foi classificada como ruim, ocupando a última colocação entre as estradas da Zona da Mata e Campo das Vertentes que também foram avaliadas no estudo. Os dados da pesquisa foram coletados por 20 equipes. Elas saíram de 12 capitais do país e avaliaram 111.502 quilômetros em 32 dias. Na região, as rodovias MG-482, entre Espera Feliz e Fervedouro; MG-365, de Ubá até Mercês e MG-120, entre Capelinha e Leopoldina, também receberam a classificação “ruim” de pavimento, sinalização e da geometria da via. (Folha da Mata – Viçosa)

Homens são maioria entre infectados

A maioria dos pacientes com HIV em Passos é formada por homens com idade entre 21 e 60 anos. Segundo informações do Ambulatório Escola de Especialidades (Ambes), 164 dos 256 moradores do município infectados pelo vírus são homens, o que corresponde a pouco mais de dois terços (64,1%) e 92 são mulheres (35,9%). O ambulatório tem 614 pacientes infectados com o vírus cadastrados na região. (Folha da Manhã – Passos)

Bicicross de Poços ganha competição

O Bicicross Poços Clube viu seus talentosos atletas destacarem-se recentemente em duas importantes competições de BMX realizadas em Santiago, no Chile, nos dias 09 e 10 de dezembro. No primeiro dia de competição, no sábado, os representantes do clube conquistaram posições de destaque, com Gabriela Camargo e Bruno Cogo alcançando o primeiro lugar em suas categorias. Guilherme Ribeiro garantiu o terceiro lugar, enquanto Mateus Lobo e Augusto Brandão também se destacaram, conquistando a sexta e quarta posição, respectivamente. No segundo dia de competição, no domingo, a equipe do Bicicross Poços Clube manteve o ritmo. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Restauração do Benjamim tem proposta

O Ministério de Minas e Energia apresentou, na semana passada, proposta para a restauração do barco a vapor Benjamin Guimarães, patrimônio histórico tombado pelo Estado de Minas Gerais. A embarcação é do município de Pirapora, cujo projeto de restauração tem investimento de aproximadamente R$ 2,3 milhões. A proposta foi realizada no âmbito do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba, instituído pela Lei 14.182/2021, cujo Comitê Gestor foi definido pelo Decreto nº 10.838/2021. O barco está com casco aberto e sem condições de flutuação. Em caso de cheia do Rio São Francisco, o patrimônio pode ser danificado. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Itamonte expõe tradição da lã

A secretaria de Educação e Cultura de Itamonte está realizando a exposição “Retomada da tradição da lã: da tosa à tecelagem”, em parceria com a Cooperativa “Mulheres Rurais da Montanha”, do bairro Campo Redondo. A exposição poderá ser visitada até dia 17 de dezembro na Casa da Cultura Liberato Torino. Na abertura da exposição, os convidados tiveram a chance de acompanhar de perto todo o processo produtivo da cooperativa até o produto final. No local belos tapetes, colchas, vestuários e muito mais são possíveis de serem apreciados e até mesmo adquiridos. (Jornal Panorama – São Lourenço)

