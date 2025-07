A partir de agora começa o período de transição operacional com administração integrada entre os dois órgãos (Leonardo Morais PMGV)

Aeroporto de GV já é da Infraero

Foi formalizado na semana passada pela Prefeitura e Infraero um termo de rescisão consensual da administração do Aeroporto Coronel Altino Machado. “Após muito diálogo, hoje nós podemos anunciar que foi feito o termo de rescisão da outorga e Valadares não está perdendo nada, pelo contrário, agora devolvemos pra Infraero o aeroporto que ela já deveria estar tomando conta por ser Federal. A nossa expectativa é que com a expertise da Infraero ela consiga trazer mais voos regulares, com preços acessíveis e de novas companhias, esse é o nosso grande objetivo”, afirmou o prefeito André Merlo. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Decreto protege árvores em JF

Em Juiz de Fora oito árvores estão protegidas por decreto e não podem ser cortadas? Cada decreto municipal protege uma árvore em específico. As normas foram publicadas ao longo de 1978 e 2006. Conforme a lei, essas árvores não podem ser derrubadas em vista de sua “localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes”. Ao todo, a cidade já teve dez árvores imunes à corte, mas duas tiveram que ser retiradas devido ao risco iminente de desabamento. Uma delas era da espécie Guapuruvu e ficava no Colégio Santos Anjos, no Bairro Vitorino Braga. A outra era um cedro vermelho, na Rua Bady Gehara, no Bairro Ipiranga. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Fhemig abre mais de 40 vagas

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para contratação de profissionais em diversas unidades. Em Belo Horizonte, há editais para o Complexo Hospitalar de Especialidades (hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti); Administração Central e Instituto Raul Soares. No interior, o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, e o MG Transplantes, em Uberlândia, também estão com vagas abertas. (Andradas Hoje – Andradas)

Café de Minas conquista Nova York

Mais um café produzido em Minas Gerais é destaque internacional, recebendo o prêmio “Best of the best”, na oitava edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, durante um evento na New York Public Library, em Nova York. O café premiado é da marca Guima Café, do Grupo BMG, cultivado a partir da variedade MGS Paraíso 2, desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). O Guima venceu três campeões nacionais de nove países, sendo avaliado por um painel independente, composto por especialistas, em uma degustação às cegas de 9 cafés dos 9 países finalistas. (Folha Machadense – Machado)

Cesta tem alta de 4,09% em Varginha

Neste início de dezembro, o índice da cesta básica em Varginha (ICB-Unis), medido pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo Geesul, apresentou alta de 4,09% em comparação com o mesmo período de novembro. Destaca-se as fortes elevações ocorridas com a batata, feijão carioquinha, óleo de soja e arroz. Já as quedas mais consideráveis foram com tomate e farinha de trigo. Mesmo com essa elevação, ao considerar o período de doze meses, o valor da cesta básica indica queda de -5,55% na cidade. Na primeira semana de dezembro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Varginha está em R$611,23. (Gazeta de Varginha)

Nova Carteira emitida em Paraíso

A partir desta semana, moradores de São Sebastião do Paraíso já podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que vai substituir o antigo Registro Geral (RG). A CIN é um documento único e válido em todo o território nacional, que unifica os possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da Federação. Além disso, a carteira também é digital e pode ser acessada pelo aplicativo GOV.BR, após a emissão da versão física. O servidor da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso, Roney Vilaça, explica que a nova CIN traz diversas vantagens para os cidadãos, como a inclusão do CPF, do título de eleitor, da carteira de estudante, entre outros dados, em um só documento. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso )

