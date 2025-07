COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

JF quer municipalizar trecho da BR

Em vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão, ao lado do vereador Juraci Scheffer, afirmou que o projeto de municipalização da BR-440 teve o aval dos moradores da Cidade Alta. A prefeita ainda reforçou que o projeto será encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ainda nesta semana. A proposta é de que o trecho entre o Jardim Casablanca e o Bosque do Imperador seja utilizado como rua, deixando em segundo plano a ligação com a BR-040, pois esta seria parte de um outro projeto, cuja concessão ainda será licitada no futuro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/05-12-2023/prefeitura-afirma-ter-aval-de-moradores-para-projeto-de-municipalizacao-da-br-440.html

Araxá sedia Plenária do Crea

Araxá vai sediar a última edição do ano da reunião Plenária do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), no dia 7 de dezembro de 2023. A reunião, regularmente realizada em Belo Horizonte, é a instância máxima de julgamento estadual, e reúne os 108 conselheiros, vindos de todas as regiões do estado. Durante as Plenárias, são deliberados assuntos que envolvem as profissões da engenharia, da agronomia e das geociências. A Plenária é conduzida pelo presidente do Conselho, engenheiro civil Lucio Fernando Borges, que é natural da cidade. (Clarin.net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-sedia-a-ultima-edicao-do-ano-da-reuniao-plenaria-do-crea-mg/

Poços faz campanha de doação

A Prefeitura de Poços de Caldas dará início à terceira edição do programa “Poços Doar”. A iniciativa visa incentivar a doação de sangue durante o período de férias, compreendido entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, com o slogan “Não Importa onde você está, o importante é doar”. Segundo a equipe de captação da unidade local da Fundação Hemominas em Poços de Caldas, o número de doadores na cidade ainda é inferior ao potencial de atendimento da unidade. ( Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/comeca-em-pocos-a-campanha-de-doacao-de-sangue-durante-as-ferias/

Empresa de Pouso Alegre é investigada

Uma empresa em Pouso Alegre é investigada na ação do Ministério Público que apura fraudes em contratos de limpeza pública em Pirassununga (SP) nesta segunda-feira (4). Segundo o MP, a THV Saneamento teria subornado agentes públicos para ser favorecida em contratos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Operação Calliphora visa desarticular organização criminosa dedicada desviar recursos em contratos da Prefeitura de Pirassununga, em meio a investigação de crimes de fraude a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2023/12/04/empresa-em-pouso-alegre-e-investigada-em-acao-do-ministerio-publico-que-apura-fraudes-em-contratos-de-limpeza-publica/

Emater promove seminário

A Emater de Minas Gerais, promove nos dias 5 e 6 de Dezembro, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) o “Seminário 75 anos da Ater Pública Governamental: Inovações e Soluções”. Essa iniciativa busca debater e propor ideias para enfrentar desafios e melhorias na agricultura do estado. O seminário inclui discussões sobre perspectivas e soluções para a assistência técnica e extensão rural, buscando encontrar formas de melhorar e inovar na área agrícola. Também haverá uma Feira da Agricultura Familiar, com apresentações culturais. ( Sabará Notícias – Sabará)

https://sabaranoticias.com.br/agronegocio/emater-de-minas-gerais-promove-seminario-sobre-inovacoes-e-solucoes/

Acissp promove eventos em dezembro

A Acissp (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso) realiza vários eventos e atividades durante o final de ano na cidade. Desde a promoção da campanha de incentivo às compras no comércio local, que irá sortear cerca de R$ 40 mil em prêmios, passando pelas Paradas de Natal, que aconteceram nos últimos dias 30 de novembro e 1.º de dezembro, além da promoção de apresentações culturais e musicais, que acontecerão nos dias 7, 8, 13, 14 e 15 desse mês na Praça da Matriz. ( Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

http://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=215858

Minas lança ferramentas contra crise

O vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus, e a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável , Marília Melo, apresentaram importantes anúncios e lançamentos para o enfrentamento da crise climática no workshop Minas Day, nesta terça-feira (5/12), na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Desenvolvido em conjunto pelo Governo de Minas e setores privados, nacionais e internacionais, o Minas Day busca soluções para as mudanças climáticas. ( Jornal de Uberaba – Uberaba) https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/70262/minas-gerais-lanca-ferramentas-e-anuncia-novo-investimento-para-mitigar-mudancas-climaticas-no-estado-durante-a-cop28