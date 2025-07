COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Formiga sediará Seminário de Turismo

A cidade de Formiga será palco do 2º Seminário de Governança para o Turismo na próxima quinta-feira, 7. O evento será promovido pela Alago e Sebrae, com apoio do BDMG e Unifor-MG, e terá como foco temas cruciais de governança e sustentabilidade, bem como inovação e investimentos. A solenidade terá como abertura a ‘Exposição Fotográfica Mar de Minas’, seguida por pronunciamentos de autoridades da Alago, Sebrae, BDMG, com presença do prefeito de Formiga e de outras personalidades. Também será apresentado o Portal e App ‘Lago de Furnas’, destacando a tecnologia como aliada do desenvolvimento turístico. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/alago-e-sebrae-realizam-em-formiga-o-2o-seminario-de-governanca-para-o-turismo/

Conselho de Promoção da Igualdade empossado

Na semana que passou foi realizada a posse do novo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Conselheiro Lafaiete. A cerimônia, que marcou o início do mandato bienal 2023/2025, contou com a presença de diversas autoridades. O ponto alto da cerimônia foi a assinatura do termo de posse pelos conselheiros empossados. O conselho será composto por representantes governamentais e não governamentais, abrangendo diversas áreas da administração pública e setores da sociedade civil. (Correio Online - Conselheiro Lafaiete) https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33308-cl-novo-conselho-municipal-de-promocao-da-igualdade-racial-assume-compromisso-pela-diversidade-e-equidade

Pouso Alegre terá Hub de Inovação

A Prefeitura de Pouso Alegre acredita que a inovação e a colaboração também formam os pilares que sustentam o crescimento e o desenvolvimento em diversas áreas. Para atender a essa necessidade crescente, o executivo tem buscado realizar diversas ações, entre elas o: Pouso Hub. Com um orçamento de R$ 6,5 milhões, o projeto de iniciativa da Prefeitura terá administração de Governança Privada e apoio do Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre, que agregará formação de mão de obra qualificada, estímulo ao empreendedorismo e inovações voltadas à vocação econômica da cidade e região. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2023/11/30/cidade-do-desenvolvimento-conheca-os-detalhes-do-hub-de-empreendedorismo-e-inovacao-de-pouso-alegre/

Municípios receberão royalties

Os municípios de Antônio Dias, Belo Oriente, Ipatinga, Caratinga, Coronel Fabriciano, Jaguaraçu, Joanésia, Mesquita, Naque e Timóteo, todos pertencentes ao Vale do Aço, estão na lista da Agência Nacional de Mineração (ANM), passíveis de receberem royalties em compensação econômica de exploração mineral (Cfem). Dos citados, Antônio Dias receberá o maior valor: R$ 1.242.656,44. O município está na lista de atingidos pela presença de minerodutos, presença de estruturas de mineração que viabilizem o aproveitamento industrial da jazida. (Diário do Aço - Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0111779-municipios-do-vale-do-aco-receberao-royalties-da-mineracao

270 ocorrências de árvores nas fiações

Conforme a Cemig, em Juiz de Fora, de outubro a novembro deste ano, 276 ocorrências de queda de galho em fiação foram registradas. O intervalo de tempo diz respeito à intensificação do período chuvoso na cidade. O número de ocorrências representa um aumento de 110% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre outubro de novembro de 2022, a Cemig recebeu 131 chamados de queda de árvores sobre fiação. (Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/01-12-2023/jf-ocorrencias-queda-de-arvore-em-fiacao.html

Projeto da Unimontes é aprovado

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimones) teve um projeto no valor de R$ 2.350.431,84 aprovado no âmbito da Chamada 009/2023 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), que tem como objetivo o fomento à internacionalização das instituições científicas, tecnológicas e de inovação do estado de Minas Gerais. O montante visa financiar pelo menos 18 trabalhos de pesquisa a serem desenvolvidos em parceria com instituições internacionais, informa o pró-reitor de Pós-Graduação da Unimontes, professor Marlon Cristian Toledo Pereira. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/projeto-de-r-25-mi-da-unimontes-e-aprovado-pela-fapemig/

Parque das Andorinhas recebe evento

O projeto “Arte e Cultura no Parque das Andorinhas” acontecerá no dia 09 de dezembro no Parque Natura Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto. Com atividades artísticas e áreas de lazer, o projeto atenderá turistas e moradores de Ouro Preto. Nesse sentido, será mais um atrativo para o parque que abriga a nascente principal do Rio das Velhas. Na programação há atrações de chorinho, teatro, coral, samba, forró e a participação de figuras como Papai Noel, Mickey e Minnie. (O Liberal - Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9221/parque-das-andorinhas-recebe-shows-diversificados-e-atracoes-teatrais

Poços inaugura Centro Dia para idosos

“Um lugar onde a gente se sente em casa”. É assim que Nelson de Moura Gavião, de 77 anos, atendido no Centro Dia Oeste, resume o serviço inaugurado oficialmente na semana que passou. Para ele, participar das atividades do Centro Dia melhora toda a sua rotina no dia a dia. Além do Centro Dia Oeste, no Jardim Country Club, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, também inaugurou nesta manhã o Centro Dia Centro, no Jardim Quisisana. Com o Edital de Chamamento Público 4/2023, o município passou a contar com quatro Centros Dia. Três já estão em funcionamento, nas regiões sul, central e oeste. (Mantiqueira Online - Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2023/12/01/prefeitura-inaugura-centros-dia-para-idosos-nas-regioes-oeste-e-central/