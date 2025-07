COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Dengue em Uberlândia têm salto de 430%

O número de casos confirmados de dengue em Uberlândia teve um salto de 430% de 2022 para 2023. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a cidade acumula um total de 27.528 notificações positivas da doença neste ano, sendo o município mineiro com o maior índice do estado, à frente inclusive da capital Belo Horizonte. Em todo o ano de 2022, Uberlândia contabilizou 5.192 notificações positivas da enfermidade. O salto de casos neste ano supera em mais que o dobro o número de confirmados na capital mineira, que acumula 11.125 casos da doença e 10 mortes. (Diário de Uberlândia)

Audiência discute situação dos leitos

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou uma audiência pública, nesta quarta-feira, 29, para tratar da situação das vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região de Campos das Vertentes, e cobrar a readequação de leitos que foram utilizados durante a pandemia para o tratamento de pacientes com Covid-19 nos municípios da área de abrangência. De acordo com o deputado Lucas Lasmar, cerca de 90% de todos os atendimentos de saúde pública de urgência e emergência da área são feitos por meio do SUS. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Águas de Pará de Minas ganha prêmio

Águas de Pará de Minas conquistou, no dia 26 de outubro, em São Paulo, no GRI Infra Awards 2023, o “Prêmio Água”, com o projeto “Sistema de Esgotamento Sanitário Rural”. O evento anual celebra programas, projetos e ações dos setores de transporte, energia, saneamento básico, infraestrutura urbana e social, e ativos ambientais. O projeto, em parceria com a Prefeitura Municipal, prevê a instalação de sistemas de tratamento de efluentes de baixo custo de implantação e manutenção nas áreas campestres, melhorando a qualidade de vida da população e prevenindo a poluição ambiental. (Jornal Diário – Pará de Minas)

UFOP suspende aulas devido risco

Na tarde desta segunda-feira, 27, a Universidade Federal de Ouro Preto, anunciou que suspendeu suas atividades acadêmicas por três dias. A decisão foi tomada após exames realizados em vários pontos do Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, detectarem a presença de organismos indicadores de contaminação na água. Os organismos foram encontrados somente em alguns pontos, que foram isolados e receberam a sanitização química com cloro. Os serviços do Restaurante Universitário também estão suspensos temporariamente até quarta-feira, em Ouro Preto e Mariana, que recebe a alimentação produzida no Campus Morro do Cruzeiro, devendo voltar à normalidade na quinta-feira, 30. (O Liberal – Ouro Preto)

Poços é polo promissor para 2024

O Distrito Industrial de Poços de Caldas está chegando em 2024 com uma renovação completa e já acumula cerca de R$ 2 bilhões em investimentos privados feitos por novas empresas em fase de instalação no local. Para atender a demanda e permitir a criação de novos empregos na cidade, a Prefeitura tem expandido a capacidade e a infraestrutura da região. As obras em andamento incluem a pavimentação asfáltica, a ampliação do sistema de esgoto e a construção de um reservatório com capacidade para meio milhão de litros de água. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

DNIT vai recuperar 27 pontes

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu o processo de licitação para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção de 27 Obras de Arte Especiais, localizadas em rodovias federais sob jurisdição da Unidade Local de Caratinga, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas. O orçamento é de R$ 3.368.418,23. Serão contemplados trechos das rodovias BR-262/MG, BR-458/MG e BR-474/MG. (Diário de Manhuaçu)

Uberaba revitaliza Parque

A Prefeitura de Uberaba entregou à comunidade as obras de revitalização do Parque Municipal Mata do Carrinho, com a presença da prefeita Elisa Araújo. O local está fechado para visitação pública há cerca de 20 anos. Com área total de 13,5 hectares, está localizado no Parque das Américas, ao lado do Conjunto Margarida Rosa Azevedo (Volta Grande). O investimento total foi de R$1.927.823,30. Esse recurso vem do Fundo Municipal do Meio Ambiente, procedente de multas e acordos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Promotoria Pública de Uberaba. (Jornal de Ubaraba)

