Nascente do São Francisco revitalizada

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciaram o repasse de R$ 70 milhões para obras de revitalização e preservação da nascente do Rio São Francisco, no Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas. A verba será liberada por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). De acordo com eles, a licitação será realizada ainda neste ano e as obras começam em 2024. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/pacheco-viabiliza-r-70-milhoes-para-revitalizacao-da-nascente-do-sao-francisco/

Cataguases aborda Saúde do Trabalhador

O auditório da Faculdade Sudamérica, em Cataguases, recebeu ontem, quarta-feira, 22 de novembro, o 1º Seminário Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Iniciativa da Prefeitura de Cataguases por meio da Secretaria Municipal de Saúde e apoio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Cataguases, o evento reúne profissionais de saúde das cidades sob a jurisdição da Gerência Regional de Leopoldina. A primeira palestra foi ministrada pela secretária municipal de Desenvolvimento Social, Carol Damasceno, que abordou o tema “Saúde Mental, Assédio Moral e Bem Estar no Ambiente de Trabalho”. (Além Parahyba – Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2023/11/seminario-realizado-em-cataguases-abordou-a-saude-do-trabalhador/

Araguari vai concluir três grandes obras

A Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Infraestrutura fez um levantamento de obras que estão acontecendo no município. Com relação à praça Getúlio Vargas, o projeto prevê a mudança de todo o calçamento, do palco, dentre outras intervenções. Segundo o secretário de Infraestrutura, Luiz Felipe Miranda, a praça terá palco para shows, banheiros, calçadas totalmente refeitas, micropraça para apoio turístico e fomento à gastronomia; bem como parquinhos, bancos, paisagismo e nova iluminação. No que se refere à praça Prefeito Elmiro Barbosa, o projeto prevê a reconstrução do piso e da fonte. (Gazeta do Triângulo – Araguari) https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-preve-concluir-tres-grandes-obras-de-revitalizacao-ainda-este-ano/

Lei Paulo Gustavo em Caeté

A Prefeitura de Caeté, por meio de sua Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio, publicou na última segunda-feira, 20, os editais de seleção de projetos, propostas e premiações de iniciativas culturais da Lei Paulo Gustavo. Estes editais são realizados com recursos do Governo Federais repassadas por meio da Lei, uma iniciativa importante para a promoção e fortalecimento da cultura do município de Caeté. Ao todo, serão repassados para Caeté R$ 420.299,27 distribuídos em 41 projetos divididos entre produções audiovisuais e demais ações culturais. (Opinião Caeté – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-abre-inscricoes-para-editais-da-lei-paulo-gustavo/

Salão festejou Marilene Godinho

O 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, o evento mais tradicional da cidade, teve uma prestigiada abertura, com apresentação da Banda Santa Cecília, no último dia 21 de novembro na Casa Ziraldo de Cultura. No espaço estão em exibição trabalhos de cartuns, charges, quadrinhos e caricaturas de artistas de quase todo o Brasil e de mais de trinta países. A escritora Marilene Godinho, a homenageada desta edição, recebeu com indisfarçável alegria os amigos, admiradores e familiares, manifestando em seu discurso toda a sua emoção e felicidade pelo gesto de reconhecimento de sua gloriosa produção literária ao longo de 45 anos. (Diário de Caratinga – Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/abertura-do-18o-salao-de-humor-de-caratinga-festejou-marilene-godinho/

Araxá participa do Delta Fórum

A Prefeitura de Araxá participou das atividades do Delta Fórum 2023, promovido pelo Sebrae Minas, em Belo Horizonte. O evento se destacou como um dos principais encontros nacionais dedicados ao debate sobre o Desenvolvimento Econômico Sustentável Municipal. O evento reuniu autoridades como prefeitos, secretários, gestores públicos e especialistas, proporcionando um espaço para compartilhar conhecimentos, boas práticas e tendências relacionadas à desburocratização. Representando o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, participou do evento. (Correio de Araxá)

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8730/prefeitura-de-araxa-participa-do-delta-forum-2023