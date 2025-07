COLUNA MG

100 mil visitantes na Festa da Jabuticaba

O Centro Histórico recebe a 37ª edição do Festival da Jabuticaba de Sabará, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Com o slogan: “Dos quintais sabarenses para o mundo”, este é um evento aguardado com expectativa não apenas pelos moradores locais, mas também por visitantes que desejam experimentar o charme e as delícias desse festival único. Segundo os organizadores, a expectativa para 2023, é que o evento supere a marca de 100 mil participantes registradas no ano anterior. Além da gastronomia, os visitantes terão uma ampla gama de atrações culturais. (Sabará Notícias)

https://sabaranoticias.com.br/

Calor faz fórum dispensar terno

O registro de altas temperaturas dos últimos dias levou a direção do Fórum de Governador Valadares a expedir uma nova recomendação, sobretudo, para os advogados. Desde segunda-feira (13), o uso de terno dentro do tribunal se tornou facultativo. A decisão teve publicação, por meio da Portaria 9168/2023, pelo juiz de Direito e diretor do Fórum, Danilo Couto Lobato. Sendo assim, durante as audiências presenciais, até o dia 20 de janeiro de 2024, o uso do terno por parte de advogados e profissionais do Direito é opcional. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/gv-forum-torna-uso-de-terno-opcional-por-causa-do-intenso-calor/

Araguari recebe Selo Prata de Boas Práticas

A Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Saúde publicou que o município conquistou o Selo Prata de Boas Práticas rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. Além disso, Araguari também conquistou o Selo Bronze de Boas Práticas rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis Congênita. Segundo a prefeitura, somente 13 municípios brasileiros concorreram às duas titulações e a cerimônia de entrega dos selos acontecerá no dia 8 de dezembro, em Brasília. (Gazeta do Triângulo - Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-recebe-selo-prata-de-boas-praticas-rumo-a-eliminacao-da-transmissao-vertical-do-hiv/

Casos de covid aumentaram em Caeté

O aumento no número de casos de covid-19 em várias cidades brasileiras voltou a preocupar parte da população, profissionais de saúde e autoridades. Alguns municípios, inclusive, voltaram a adotar medidas sanitárias mais restritivas, como o uso de máscaras. Caeté teve um acúmulo, do mês de junho até outubro, de 278 casos de covid, sendo que junho foi o mês mais crítico com 86 casos; setembro teve a menor taxa no período, chegando a 36 casos positivos, mas em outubro passou para 45 casos confirmados. (Jornal Opinião Caeté - Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/casos-de-covid-aumentaram-em-caete-nas-ultimas-semanas/

Serra dos Aimorés recebe obras

O prefeito Iran Cordeiro Pacheco entregou à população de Serra dos Aimorés, na noite de terça-feria, 14, a revitalização de três importantes pontos da cidade – Mercado Municipal, Praça Gilmar Antunes Saúde e um Campo Society com grama sintética. A área onde encontram-se as três obras, está sendo chamada por comerciantes da praça e do entorno, de Complexo Sócio Comunitário Cultural, pois aglutinam empreendedorismo, esporte, lazer e cultura. (Em Tempo – Nanuque)

https://www.jornalemtempo.com/iran-cordeiro-entrega-obras-para-a-populacao

Caratinga prepara comércio para Natal

Para apoiar os empreendedores de Caratinga a impulsionarem as vendas de fim de ano, o Sebrae Minas vai promover o Varejo + Experience de Natal. Será no dia 21 de novembro, no prédio da faculdade Doctum. A capacitação gratuita tem vagas limitadas. Os participantes vão aprender sobre a importância de proporcionar uma boa experiência ao cliente para gerar fidelização, em uma palestra que será ministrada pelo marqueteiro e especialista em e-commerce, Cristiano Alves. Outro convidado será o especialista em gestão e professor acadêmico Fabrício Medeiros que vai ensinar técnicas que podem alavancar as vendas no período natalino. (Diário de Caratinga - Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/varejo-experience-vai-preparar-o-comercio-para-vendas-de-natal-em-caratinga/

Patrimônio Cultural é tema de competição

No início do ano, álbuns de figurinhas temáticas sobre o Patrimônio Formiguense foram disponibilizados para crianças que cursam o Ensino Fundamental I, em instituições das redes públicas e privadas do município. Na última sexta-feira, 10, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, promoveu uma competição de conhecimento sobre o Patrimônio Cultural de Formiga, com a participação de alunos que fizeram a “caça às figurinhas”. As crianças foram indicadas pela escola em que estudam e todos os participantes foram presenteados com exemplares do jogo “Patrimônio Divertido”. As instituições de ensino também foram agraciadas com os jogos. (O Pergaminho - Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/patrimonio-cultural-de-formiga-e-tema-de-competicao-de-conhecimento