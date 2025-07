COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Docol inaugura fábrica em Poços

A Docol inaugurou na terça-feira, 7, em Poços de Caldas a sua unidade de produção de louças sanitárias em sua nova fábrica. Este investimento, que ultrapassa a marca de R$ 150 milhões, representa um marco significativo na história da empresa, reforçando sua presença neste segmento e ampliando ainda mais sua atuação no cenário nacional. A unidade industrial foi projetada para trazer ao segmento de louças sanitárias a qualidade, inovação e preocupação ambiental que caracterizam a atuação da Docol. A marca planeja expandir seu portfólio de produtos, mantendo sua tradição de mais de 67 anos em oferecer excelência em cada peça produzida. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/docol-inaugura-fabrica-de-loucas-sanitarias-em-pocos-de-caldas/

Associação completa 100 anos em Guaxupé

No dia 8 de novembro, a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, completou seus 100 anos. Em um século de atuação a entidade se tornou ponto de referência para diversos empreendedores da cidade. Muitos fatos e histórias estão sendo resgatados e serão contadas em um evento que será realizado no próximo dia 11, às 20h, no Clube Guaxupé. No evento de celebração do centenário, haverá o retorno da premiação do “Empresário do Ano”, onde um empreendedor da cidade será homenageado diante dos fatos importantes que realizou durante o ano. (Revista Mídia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/acig-completa-100-anos-e-realiza-evento-grandioso

Sucesso com queijos finos de cabra

A produção de queijos vem se tornando uma atividade promissora para muitos produtores mineiros. Em Santo Antônio do Aventureiro a dupla Isabela e Marina Monteiro Netto, mãe e filha, vem realizando uma grande transformação no Rancho Chaparral. Elas apostaram na produção de queijos de cabra, que estão sendo comercializados em vários municípios mineiros. Atualmente, a dupla aguarda o recebimento do selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), que deve ocorrer em breve, para ultrapassar a fronteira do estado e levar seus produtos também para o Rio de Janeiro e São Paulo. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2023/11/mae-e-filha-fazem-sucesso-com-producao-de-queijos-finos-de-cabra-em-santo-antonio-do-aventureiro/

Detentos de Itajubá atuam em confecção

Quinze detentos iniciaram a produção de bolsas de maternidade esta semana, em um galpão do Presídio de Itajubá. Outros 20 passam por capacitação em corte, costura e bordado para, em breve, fazerem parte da equipe. Todo o material produzido será encaminhado ao centro de distribuição da empresa parceira. A meta é atingir a fabricação diária de 350 bolsas. E os planos vão além: a expectativa é a de que o projeto empregue mais de cem custodiados e inclua a confecção de roupas e móveis para o público infantil. Pelo trabalho, os detentos recebem ¾ do salário-mínimo e, a cada três dias trabalhados, diminuem a pena em um dia. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

http://jornalandradashoje.com.br/detentos-do-presidio-de-itajuba-iniciam-confeccao-de-produtos-para-empresa-parceira/

Museu Dona Beja recebe exposição

Araxá recebe a mostra Foto em Pauta – Cosmopolíticas, com obras de renomados artistas brasileiros que usam a fotografia como meio de expressão. A exposição foi adaptada para ocupar o Museu Histórico de Araxá – Dona Beja, onde estará em cartaz até o dia 10 de dezembro deste ano. O lançamento em Araxá acontece no dia 10 de novembro, a partir das 19 horas, na Praça Coronel Adolfo, 98, e será aberto ao público. Assinada pelos curadores Pedro David e João Castilho, a exposição é um recorte da 11ª edição do Festival de Fotografia de Tiradentes, que tem percorrido o Brasil, tendo passado por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. (Correio de Araxá – Araxá) https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8656/museu-dona-beja-recebe-exposicao-foto-em-pauta-cosmopoliticas

Mostra destaca avanços em Congonhas

Com o fim do ano letivo se aproximando, a prefeitura de Congonhas anuncia a Mostra Pedagógica da Educação Infantil, marcada para o dia 18 de novembro, das 8h às 16h, nas escolas de educação infantil e creches municipais e credenciadas. Este evento é uma iniciativa destinada a apresentar os frutos do árduo trabalho realizado por professores, equipes pedagógicas, gestores, servidores e, é claro, pelos próprios alunos ao longo do ano de 2023. O evento tem como objetivo não apenas expor os resultados alcançados, mas também valorizar e compartilhar os projetos e produções desenvolvidos coletiva e individualmente. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/32969-mostra-pedagogica-em-congonhas-destaca-avancos-na-educacao-infantil-em-2023

Obras da estrada de Kubera avançam

Em novembro, as obras da estrada de Kubera (Ura 445), localizada na região do Chuá, avançaram para o segundo trecho do percurso, que se encontra após o rio Uberaba. Na última semana, o secretário do Agronegócio (Sagri), Agnaldo Silva, realizou uma nova visita às obras da rodovia de Kubera, focando principalmente no trecho recente, após a ponte do rio Uberaba. São aproximadamente quatro quilômetros que se estendem até a fazenda Santa Gertrudes. Nesse local, a empreiteira Terrasa está acelerando os serviços topográficos e de terraplenagem. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/68715/obras-da-estrada-de-kubera-avancam-para-segundo-trecho-apos-rio-uberaba