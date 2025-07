COLUNA MG

Capitólio entre os 10 destinos preferidos

O charme e as belezas do município mineiro de Capitólio caíram nas graças do brasileiro. Segundo a plataforma de viagens Booking.com, o destino está na lista dos dez que são tendência para este fim de ano. Capitólio é a única cidade sem praia na lista. Os dez da lista de destinos apontados na pesquisa: Japaratinga (AL), Itanhaém (SP), Praia Grande (SP), Bertioga (SP), Peruíbe (SP), Guaratuba (PR), Capitólio (MG), Santos (SP), Caraguatatuba (SP) e Guarujá (SP). (Observo – Passos)

Festa da jabuticaba espera 100 mil

A 37ª Edição do Festival de Jabuticaba de Sabará está chegando e será nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2023, no Centro Histórico. O evento anual que une tradição, criatividade e sabor em uma celebração única, promete cativar o público com sua rica herança cultural e os emocionantes concursos de geleia, licores e produtos inovadores. O evento reunirá produtores, chefs, entusiastas de alimentos e bebidas, sabarenses, além de visitantes curiosos de todas as idades, para compartilhar experiências, sabores e conhecimento nas praças Melo Viana, Santa Rita, Antônio de Albuquerque e Bueno Brandão, no Centro. (Folha de Sabará)

MP quer cassar Walter Lessa

Na última terça-feira, 31 de outubro, foi proposta uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito de São Lourenço, Walter José Lessa. A ação é movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de São Lourenço. Além do prefeito, outras quatro pessoas são alvo da ação que apura denúncia feita por Marcel de Carvalho dos Santos sobre irregularidades na aquisição de bens pelo município. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Santo Antônio faz Feira Familiar

Atendendo pedidos dos participantes e da população, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e com a participação da Emater-MG, vai realizar no próximo domingo, 12, a 2ª Feira da Agricultura Familiar. O evento, que novamente terá como palco a Praça Barão da Conceição a partir das oito horas, vai contar com barracas diversas que apresentarão e comercializarão os mais diversos produtos da agricultura familiar produzidos no município aventureirense. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Lafaiete quer acabar com alagamentos

O prefeito Mário Marcus deu início às obras de ampliação da galeria coletora de águas pluviais na Rua Dr. Moreira, Bairro São Sebastião. O projeto visa solucionar os recorrentes problemas de inundações e alagamentos causados pelas chuvas na avenida Telésforo Cândido de Rezende, Praça Pimentel Duarte e áreas adjacentes. Com um investimento de R$3.068.257,12, a iniciativa envolve o fechamento temporário de um trecho da via, entre a avenida Monsenhor Moreira e a rua Marechal Floriano, e posterior intervenção na Rua Marechal Floriano, onde está localizada a atual galeria.. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Eletrobras inicia Plano de Ação em Furnas

A Eletrobras Furnas iniciou a implantação do Plano de Ação de Emergência da Usina Hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra (MG), em parceria com as defesas civis municipais e estadual. Segundo a empresa, a medida atende a uma exigência legal e também tem o objetivo de proporcionar mais segurança à população na região da usina. O PAE consiste em estabelecer as ações a serem executadas em uma eventual situação de emergência. O plano de emergência da usina será implantado em etapas. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

Valadares teve quase 300 projetos

Após o fim do prazo da inscrição para a Lei Paulo Gustavo, o Governo Municipal registrou quase 300 candidaturas de acesso ao recurso federal. De acordo com a Secretaria de Cultura, Esporte Lazer e Turismo, em 10 dias, foram 280 inscrições. No final do mês de outubro, no dia 25, a Prefeitura Municipal abriu as inscrições para cinco editais de seleção de projetos culturais. Prazo para as inscrições encerraram na última sexta-feira, 3. Até o momento não há informações sobre o período de avaliação e a divulgação da seleção dos projetos. A Lei Paulo Gustavo (LPG) é uma lei federal brasileira que destina recursos financeiros da União para estados, Distrito Federal bem como municípios. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

