Emenda 1 – Extensão automática da reforma da previdência aos municípios De autoria do deputado Gilson Daniel (PODE-ES) , estabelece a aplicação das novas regras previdenciárias da União aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) municipais.

Emenda 2 – Aprimoramento das regras de pagamento de precatórios Proposta pelo deputado Hildo Rocha (MDB-MA) , prevê uma gradação mais justa dos limites de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com precatórios, respeitando o prazo máximo de 10 anos para quitação do estoque . Também estabelece um limite de juros reais de até 4% ao ano para atualização dos valores.

Emenda 3 – Substituição do indexador da dívida previdenciária municipal

De autoria do deputado Valdir Cobalchini (MDB-SC), propõe trocar a atual taxa Selic — que gera juros excessivos — pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros de até 4% ao ano, assim como já ocorre para estados e Distrito Federal, conforme a Lei Complementar 212/2025 (PROPAG). A medida também amplia para 360 meses o prazo de refinanciamento das dívidas dos municípios com a União.