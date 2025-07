FAEMG SENAR | Divulgação

O Programa Família do Campo registrou recorde de público em 2025, no evento realizado em Carangola, neste domingo (1º/6). Mais de 1.600 pessoas participaram de atividades gratuitas que uniram saúde, lazer, cultura e educação. Foram 2.363 atendimentos oferecidos pelo Sistema Faemg Senar e pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Carangola, com apoio da Prefeitura.

Entre os serviços mais procurados, exames de vista e vacinação se destacaram. O produtor rural Wilson Guerra, de Faria Lemos, aprovou a iniciativa:

“Já estou com dificuldades de ler a bula dos medicamentos para o gado. O médico me atendeu com atenção, explicou o que eu preciso e agora vou fazer os óculos.”

A campanha de vacinação também teve ampla adesão, com 135 pessoas imunizadas de diferentes faixas etárias.

Para as famílias, o dia foi repleto de diversão:

“Tudo lindo e de graça, brincamos muito! Foi ótimo!”, comemorou Emanuelly, de 10 anos, da comunidade de Papagaio.

Da mesma comunidade, Josiane e o sobrinho João Miguel definiram o evento como “uma festa”.

Já Helaine e Mauro Medeiros celebraram a proposta do programa:

“Nos proporcionaram momentos de conexão entre a família, com alegria, e mostrando a importância do agro, da arte, da educação e da cultura.”

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Carangola, Fabiano Souza, destacou que a programação foi uma:

“Conquista que mostra a importância do Sindicato e todos os benefícios que podemos oferecer para os produtores e suas famílias.”

O gerente regional do Sistema Faemg Senar, Marcos Reis, reforçou que o projeto:

“Valoriza e celebra a vida de quem atua nesse setor responsável pelo desenvolvimento do nosso país.”

Para o prefeito Silas Vieira, a parceria com o Sistema Faemg Senar e o Sindicato é essencial: