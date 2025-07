FAEMG SENAR | Divulgação

“Eu não tive o privilégio de estudar, fui para a roça trabalhar, mas o tempo passa e hoje estou muito feliz. Este prêmio eu dedico a todos os agricultores.”

O depoimento emocionado é do apicultor Deraldo José Santos, de Porteirinha, um dos produtores rurais premiados como destaque do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Norte de Minas.

A iniciativa, organizada pelo Sistema Faemg Senar e pelo Escritório Regional de Montes Claros, foi realizada no último sábado (31/5), em Janaúba, e reconheceu seis produtores rurais em diferentes cadeias produtivas.

O reconhecimento foi recebido com satisfação e gratidão por Deraldo, que viu sua atividade ser transformada pelas orientações técnicas recebidas. Entre o primeiro e o segundo ano de atendimento do ATeG, ele conseguiu repovoar 100% das colmeias, elevando a produção de 1.700 kg para mais de 3 mil kg de mel.

“Quero agradecer aos meus professores do ATeG. Todo o conhecimento que adquiri foi com o Sistema Faemg Senar. Se o apicultor trabalha na escuridão, é porque quer, pois a instituição está aqui para apoiar”, destacou.

Valorização e transformação no campo

O Prêmio ATeG, além de valorizar os produtores pelo bom desempenho em campo, também reconhece o trabalho dos técnicos de campo e dos agentes de desenvolvimento rural (ADR).

“É uma forma que o Sistema Faemg Senar tem de reconhecer e valorizar quem se dedica, melhora a vida no campo, aumenta a renda e conquista ganhos em produtividade e qualidade,” afirmou o gerente regional, Dirceu Martins.

Entre os premiados está o produtor Charles Cristiano Santos, de Guaraciama, destaque na categoria Bovinocultura de Leite. Antes do ATeG, ele tirava, em média, 40 litros de leite por dia. Ao fim dos atendimentos, alcançou uma média de 350 a 400 litros diários. O salto foi possível graças à organização gerencial do negócio e melhorias no manejo dos animais.

“O programa superou as expectativas e abriu novos horizontes. O ATeG nos ajudou a acessar grandes empresas e laticínios, criando mercado para nosso produto. Esse reconhecimento técnico mostra que vale a pena investir em conhecimento e continuar no campo,” relatou.

Para o gerente da Assistência Técnica e Gerencial do Sistema Faemg Senar, Wender Guedes, a premiação tem como objetivo valorizar o esforço coletivo, com foco na qualidade de vida e na rentabilidade dos produtores.

“Queremos que o produtor tenha renda, qualidade de vida no campo e que a sucessão familiar se fortaleça. O técnico do ATeG é um agente de transformação. Ouvir esses depoimentos confirma que estamos no caminho certo,” destacou.

ATeG no Norte de Minas

O ATeG do Escritório Regional de Montes Claros atende, atualmente, 825 produtores, direta e indiretamente, em sete cadeias produtivas, com 30 grupos em andamento, sendo 12 deles dedicados à bovinocultura de leite.

A região está entre as que mais formaram grupos do programa no estado, com 107 grupos finalizados entre 2019 e fevereiro de 2025.

Conheça os premiados: