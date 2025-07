FAEMG SENAR | Divulgação

O Sistema Faemg Senar está presente na 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), realizada de 25 a 29 de maio, em Paris, na França. Considerado um dos principais fóruns globais sobre sanidade animal, o evento reúne representantes de 183 países, além de organizações internacionais, especialistas e lideranças do setor produtivo.

Representando a agropecuária mineira, participa o gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Sistema Faemg Senar, Altino Rodrigues Neto. Integram também a comitiva de Minas Gerais o diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), André Almeida Santos Duche, e o coordenador do Programa de Vigilância da Febre Aftosa do IMA, Natanael Lamas Dias.

“Este é um evento estratégico para debater os desafios e avanços da saúde animal no mundo. É aqui que ocorrem os reconhecimentos sanitários, e vivemos a expectativa do anúncio do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Além disso, acompanhamos debates fundamentais no seminário técnico sobre vacinas, com destaque para o desenvolvimento de imunizantes contra influenza aviária e tuberculose bovina. Participar deste espaço é essencial para alinharmos nossas ações às tendências globais, fortalecer parcerias e apresentar a força da pecuária brasileira no cenário internacional”, destaca Altino Rodrigues.

A abertura oficial ocorreu no domingo (25), na Maison de La Chimie, com a presença dos ministros da Agricultura de dezenas de países. Na cerimônia, foram homenageados profissionais que se destacaram na atuação pela saúde animal, entre eles o fiscal federal agropecuário brasileiro Jamil Gomes de Souza, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Avanços na saúde animal global

Ao longo dos cinco dias de evento, os delegados discutem e votam resoluções técnicas e administrativas que impactam diretamente a sanidade animal em escala global. Um dos destaques desta edição é o fórum inédito sobre vacinas e vacinação animal, que reúne especialistas, setor privado e sociedade civil para debater soluções e estratégias de prevenção de doenças.

A grande expectativa é pela oficialização, no encerramento, do reconhecimento internacional do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação — uma conquista histórica, fruto de décadas de trabalho conjunto entre os setores público e privado. Esse avanço abre portas para novos mercados, gera mais competitividade internacional e fortalece a pecuária de Minas Gerais e do Brasil.