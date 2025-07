FAEMG SENAR | Divulgação

Método terapêutico utiliza o cavalo para o desenvolvimento físico e emocional de pessoas

O Sindicato dos Produtores Rurais (SPR) de Muriaé deu início ao Projeto Equoterapia, que já está sendo oferecido gratuitamente à população do município e da região. A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo para promover o desenvolvimento físico, emocional e social de pessoas com deficiência, transtornos mentais ou outras necessidades especiais.

A psicóloga e equoterapeuta responsável pelas sessões, Cíntia Muglia, destaca o impacto social da iniciativa:

“É magnífico ofertar esse tratamento para as crianças. Com o acompanhamento, já percebemos evolução, principalmente nos casos de saúde mental.”

Segundo ela, a interação com o cavalo — desde os primeiros contatos até a montaria — contribui diretamente para a socialização, autoconfiança e autoestima dos participantes.

O projeto acontece no Parque de Exposições de Muriaé, com o uso de animais do Sindicato e acompanhamento profissional especializado. Os interessados podem obter mais informações ou se inscrever pelo telefone: (32) 99806-6506.

“Convidamos toda a população a conhecer e participar”, reforça o presidente do SPR de Muriaé, Altomirando Viegas.

A iniciativa conta com a parceria do Cisleste, por meio do prefeito de Vieiras, Ricardo Maia, e com o apoio do Sicoob Credisudeste e Sicredi.