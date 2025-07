FAEMG SENAR | Divulgação

Evento será realizado em setembro, em Belo Horizonte, com foco em mercado, sanidade e sustentabilidade da pecuária brasileira

O Sistema Faemg Senar anunciou no sábado (26/4), durante a Expozebu, em Uberaba, o lançamento do Congresso Nacional da Carne (CONACARNE), que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, no Expominas, em Belo Horizonte. A primeira edição do evento tem previsão de reunir mais de 2 mil participantes, promovendo debates estratégicos sobre o futuro da cadeia da carne no Brasil.

O CONACARNE nasce com a missão de conectar os principais elos do setor — produtores, indústria e varejo — para discutir temas centrais, como mercado, sanidade e sustentabilidade. A programação contará com palestras magnas e técnicas, abordando desde pecuária de precisão e gestão até comportamento do consumidor, com foco na modernização e valorização da carne bovina brasileira.

Outro destaque será a desmistificação de mitos sobre a pecuária nacional, especialmente em relação à sustentabilidade ambiental.

“Nosso modelo de produção, com animais a pasto, é um dos mais limpos do mundo. A pecuária bem conduzida no Brasil é carbono positiva”, reforça o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Com o Brasil prestes a conquistar o status de livre de febre aftosa sem vacinação, o país se prepara para acessar novos mercados e consolidar sua posição como fornecedor global de carne de qualidade. O CONACARNE surge como uma plataforma de diálogo, planejamento e avanço do setor, com foco tanto no mercado interno quanto na expansão das exportações de carnes premium.

“O Congresso será o início de uma agenda anual de debates, diagnósticos e propostas. Precisamos identificar gargalos, buscar linhas de crédito para recuperação de pastagens, ampliar o acesso à genética de qualidade e garantir que a pecuária brasileira seja reconhecida, cada vez mais, por sua eficiência, rastreabilidade e excelência”, conclui o presidente.

O Congresso Nacional da Carne é uma realização do Sistema CNA Faemg Senar.