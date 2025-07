FIEMG | Divulgação

Em 3 e 4 de abril, o BH Shopping se transformou no epicentro da indústria com a realização da 6ª edição do Imersão Indústria, um evento que marcou o cenário de negócios e inovação, trazendo mais de 45 horas de conteúdo especializado e atividades simultâneas. O evento contou com 3.838 participantes, que tiveram a oportunidade de se conectar, compartilhar conhecimentos e discutir as principais tendências e desafios que moldarão o setor industrial nos próximos anos.

Ao longo dos dois dias, os participantes foram agraciados com 43 palestras, apresentadas por 103 palestrantes renomados, abordando temas cruciais como inovação, sustentabilidade e o futuro da produção industrial. Entre os destaques, Murilo Gun trouxe para o encontro uma reflexão provocadora sobre a criatividade como ferramenta de solução, enquanto o senador Rogério Marinho ressaltou o papel fundamental das instituições brasileiras na construção de uma democracia sólida.

Durante o evento, a FIEMG também lançou o programa FIEMG Anjos, que visa conectar empresários e investidores para fomentar o empreendedorismo inovador. Além disso, a NUU Alimentos foi reconhecida com o Selo Indústria Responsável, destacando suas práticas sustentáveis e o compromisso com a adoção de energia 100% renovável.

Outro ponto de grande relevância foi a Rodada de Negócios, que contou com a participação de 41 empresas fornecedoras, proporcionando aos participantes a chance de gerar novas conexões e parcerias estratégicas.

Durante o evento, o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, fez uma reflexão sobre a importância do papel do empresário na construção de uma sociedade mais próspera. “O Brasil tem muitas carências, mas a maior delas está na educação e na saúde. Precisamos focar na qualidade do atendimento ao aluno, ao paciente. Só assim, com uma sociedade mais bem formada e com saúde de qualidade, é que conseguiremos ter um Brasil mais próspero”, disse.

Para encerrar, o Imersão realizou a palestra magna sobre o sistema de precedentes das cortes supremas do país, com a presença ilustre da ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, acompanhada por outros postos importantes, como o ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e os ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Alexandre Ramos, Breno Medeiros e Evandro Valadão.

O encerramento ficou por conta da professora e influencer Cíntia Chagas, que deu dicas valiosas sobre oratória, etiqueta e comportamento estratégico, capazes de transformar relações profissionais e pessoais.

Com um evento repleto de conteúdo, interação e novas possibilidades de negócios, esta edição do Imersão Indústria cumpriu seu papel de impulsionar a transformação do setor e gerar oportunidades para os participantes. O futuro da indústria começa aqui, nos dois dias intensivos de troca de ideias e conhecimentos.

