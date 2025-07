CAAMG | Divulgação

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) deu início, na segunda-feira (24), à Campanha de Vacinação Tetravalente Antigripal, voltada à imunização da advocacia mineira e seus dependentes contra os vírus das gripes H1N1, H3N2 e os dois tipos da gripe B.

Na Seccional Mineira, mais de 4 mil doses já foram aplicadas. A iniciativa seguirá percorrendo todas as regiões do estado até o dia 16 de maio.

A Diretora Institucional da CAAMG e Coordenadora da Campanha, Larissa Santiago, destaca a relevância da ação para a saúde da advocacia, “a primeira semana de vacinação promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMG), reforça o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da advocacia. Como uma das coordenadoras dessa iniciativa, vejo de perto a importância de garantir esse cuidado para os advogados e seus familiares, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a classe. A adesão significativa da advocacia da Capital já nos primeiros dias demonstra a relevância dessa ação, que fortalece ainda mais o papel institucional da OAB na valorização e proteção dos profissionais”.

A Campanha oferece a vacina gratuitamente para advogados, advogadas e estagiários adimplentes na OAB-MG, desde que tenham realizado o cadastramento prévio. Já os dependentes e advogados inadimplentes podem adquirir a dose pelo valor de custo de R$59,00.

A advogada Aline Oliveira, que participa da Campanha há vários anos, reforça a importância da vacinação, “acho extremamente importante a advocacia se conscientizar da importância da vacina, se prevenir. É um trabalho maravilhoso que a CAAMG faz, e todos os anos estou presente. Convido os advogados que ainda não vieram a fazer o mesmo. Saúde é tudo”.

A também Diretora Institucional da CAAMG e Coordenadora da Campanha, Roberta Pegorari, celebra os resultados da primeira semana e ressalta a expansão da iniciativa para todo o estado, “a primeira semana de vacinação em Belo Horizonte foi um grande sucesso, com mais de 4 mil doses aplicadas. Esse número demonstra a importância da campanha contra a gripe, que agora será expandida para todo o estado de Minas Gerais. A CAAMG e a OAB-MG seguem firmes no compromisso com a saúde da advocacia, e a expectativa é de que mais de 30 mil advogados e seus dependentes garantam sua imunização ao longo da campanha”.

O cronograma de vacinação já está disponível no site da CAAMG.