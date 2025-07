CAAMG | Divulgação

A CAAMG, representada pela Presidente Ângela Botelho, prestigiou a solenidade de posse oficial da Diretoria e do Conselho Pleno da entidade, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento, conduzido pelo Presidente reeleito da Ordem, Beto Simonetti, reuniu diversas autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário e reforçou o compromisso com a valorização da advocacia. Na ocasião também foram empossados 162 conselheiros federais. Representando a Seccional Mineira: Misabel Derzi, Sérgio Murilo, Sérgio Leonardo, Daniela Marques, Virgínia Afonso e Marcelo Tostes.

Em seu discurso o Presidente Beto Simonetti, se referiu ao passado, para fortalecer a atuação da OAB no presente. “É emblemático que esta cerimônia de posse aconteça justamente na semana em que a redemocratização do Brasil completa 40 anos. A OAB foi protagonista na ocasião e, imbuídos no mesmo espírito, procuraremos manter essa feição ao longo deste mandato, em tributo ao nosso desiderato institucional primário”. Simonetti é o primeiro presidente reeleito da Ordem desde a redemocratização do Brasil.

Além da oficialização da nova gestão, o evento também destacou o crescente protagonismo das mulheres na advocacia e a luta por maior representatividade no Sistema OAB. Entre os nomes mencionados, esteve Cléa Carpi da Rocha, primeira mulher a ocupar o cargo de Secretária-Geral da OAB e a primeira a receber a Medalha Rui Barbosa, maior honraria da advocacia brasileira.

A Presidente da CAAMG, Ângela Botelho, esteve presente. “Estar aqui não é apenas prestigiar o Presidente Beto Simonetti e sua diretoria, mas reafirmar nosso compromisso com a advocacia mineira e nacional. Os nossos seis Conselheiros Federais de Minas Gerais têm um papel fundamental nessa jornada, e temos a certeza de que seguirão trabalhando por uma advocacia mais forte e representativa”, afirmou.

Reunião da Concad fortalece rede de apoio à advocacia

Paralelamente à posse, ocorreu uma reunião da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), com a presença dos presidentes das 27 Caixas estaduais. O encontro marcou o início da nova gestão da entidade, agora sob a liderança de Rodrigo Farias, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba.

Ângela Botelho destacou a importância do encontro para o fortalecimento da assistência à classe. “Esse é um momento estratégico para a advocacia. A CAAMG tem um papel essencial dentro da Concad, e essa união de forças permitirá que todas as Caixas de Assistência ampliem seu impacto e ofereçam melhores condições aos advogados e advogadas do país, incluindo auxílios, vantagens e benefícios”, afirmou.

A Concad tem como missão coordenar e fortalecer as políticas assistenciais destinadas à advocacia, fomentando benefícios e suporte a iniciativas voltadas ao bem-estar dos profissionais da área.

Com o novo ciclo de gestão da OAB Nacional e da Concad, a expectativa é de avanços em pautas como ampliaçã ode benefícios, valorização da classe, a defesa das prerrogativas dos advogados e a ampliação dos serviços de assistência em todo o Brasil.

A Vice-Presidente da OAB-MG, Núbia de Paula, representou o Presidente Gustavo Chalfun. Também estiveram presentes o Diretor Tesoureiro da CAAMG, Diogo Lustosa, pela OAB-MG, o Secretário-Geral, Sanders Barão; o Diretor Tesoureiro, Fabrício Almeida; e a Diretora Tesoureira Adjunta, Cristiane Araújo

A solenidade de posse contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso; o ministro do STF Dias Toffoli; o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin; o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime Cardeal Spengler, entre outros representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.