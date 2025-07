AMM | Divulgação

A Associação Mineira de Municípios (AMM) irá destinar, em 2025, R$1,5 milhão para as microrregionais mineiras. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade e 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Dr. Marcos Vinicius, durante a abertura da quarta edição do AMM nas Macros, realizado nesta terça, 18 de fevereiro, em Montes Claros, norte de Minas.

O objetivo é fortalecer as instituições para que elas possam trabalhar bem e em conjunto com a AMM, que concentra as forças das 44 microrregionais de Minas Gerais.

“É uma coisa inédita, nunca tinha acontecido na Associação. E agora vamos liberar esse dinheiro para dar uma estrutura mais sólida para as micros. Nós não queremos as micros como concorrentes, queremos, sim, construir uma parceria cada vez mais forte e sólida pra gente desenvolver a política pública no Estado de Minas Gerais”, destacou Dr. Marcos Vinicius.

O primeiro apoio financeiro oferecido pela AMM às entidades microrregionais aconteceu no ano passado, em 2024, quando foram distribuídos R$500 mil para as associações que apresentaram projetos e destinações ao dinheiro proposto. “Desde que assumi a AMM, incentivei e promovi a descentralização das ações da entidade. E vou intensificar ainda mais essa descentralização. Descentralizei, no ano passado, meio milhão de reais para deixar essas associações fortes e, agora, tenho um comprometimento de R$1,5 milhão, por entender que elas são o braço da AMM no interior”, disse.

Conforme explicou Dr. Marcos Vinicius, a AMM não vai abrir escritórios físicos nas regionais para não concorrer com as associações. “Isso já aconteceu no passado e trouxe um dano financeiro para a nossa associação de quase R$ 1 milhão de reais em passivo trabalhista. Isso vai contra o associativismo. Precisamos fortalecer os nossos irmãos, e não nos tornar concorrente das associações microrregionais. Fortalecendo os nossos municípios na ponta, incrementando as microrregionais”, pontuou.

Em breve, a AMM disponibilizará mais informações sobre como será feita a partilha do recurso anunciado.