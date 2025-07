FAEMG | Divulgação

Por Antônio Pitangui de Salvo, engenheiro agrônomo e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais é terra de tradições, e poucas são tão simbólicas quanto o clássico café com leite. O estado lidera a produção nacional de ambos os produtos, mas a pecuária leiteira ainda enfrenta desafios e busca soluções para garantir margens de lucro mais equilibradas aos produtores rurais. Com esse objetivo, o Sistema Faemg Senar lança uma iniciativa inovadora: a implantação de lavouras de café conilon em fazendas leiteiras.

Idealizado pelo engenheiro agrônomo José Edgard Pinto Paiva, da Fundação Procafé, o projeto propõe o cultivo de café conilon irrigado em regiões tradicionalmente voltadas à pecuária. O piloto será testado em Governador Valadares, onde dois hectares serão cultivados, marcando um novo capítulo na integração entre duas das mais importantes cadeias produtivas mineiras.

O café conilon se adapta bem a regiões de menor altitude e temperaturas elevadas, características comuns em várias áreas de Minas Gerais. Com alta produtividade e aprimoramento na qualidade da bebida, essa cultura desponta como uma alternativa viável para diversificar a renda dos pecuaristas de leite. O plantio de café conilon pode elevar muito a renda anual do produtor. Uma diferença expressiva que vai ajudar a fixar as famílias no campo, proporcionando maior estabilidade financeira e qualidade de vida.

Além do alto potencial lucrativo, o café oferece uma vantagem estratégica: a possibilidade de armazenagem, permitindo que o produtor venda o produto em momento oportuno. No entanto, seu cultivo requer técnica e conhecimento, reforçando a importância da assistência prestada pelo Senar Minas. Atualmente, o programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) atende cerca de 4 mil pecuaristas leiteiros, e essa nova iniciativa amplia as perspectivas para o setor.

O crescimento da produção de café conilon em Minas Gerais já é uma realidade. Segundo dados da Conab, em 2025, a produção estimada aumentou 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora ainda represente apenas 2% da produção total do estado, a tendência é de crescimento significativo nos próximos anos.

Com essa iniciativa, o Sistema Faemg Senar reforça o seu papel na defesa dos produtores e fortalecimento do agro mineiro. O setor vive hoje um momento antagônico. De um lado, se destaca ao superar a mineração como principal atividade econômica do estado. De outro, é apontado como um dos causadores da inflação dos alimentos, especialmente pela alta nos preços do café, o que não é verdade. O aumento do preço do café nas gôndolas dos supermercados é reflexo de condições climáticas, oscilações do mercado e altos custos de produção.

O agro mineiro segue demonstrando o seu potencial e dinamismo. Necessita de investimentos em tecnologia e inovação para enfrentar as dificuldades e continuar crescendo. Se bem-sucedida, essa estratégia poderá ser replicada em diversas fazendas leiteiras, fortalecendo a estabilidade financeira dos produtores e reafirmando Minas Gerais como referência nacional no setor. Viva o leite com café do século XXI!