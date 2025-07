Imagem: CAAMG | Divulgação

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) vem firmando, ao longo dos anos, convênios em todos os segmentos do mercado para atender a advocacia mineira e também aos seus dependentes.

A rede disponibiliza atualmente cerca de 5 mil convênios, com descontos que variam de 10% a 50%, para advogadas, advogados, estagiárias e estagiários inscritos na OAB-MG. Para ter acesso basta entrar no site da CAAMG, na aba Serviços, e clicar no link https://convenios.caamg.com.br/. Em seguida, inserir o número de CPF e efetuar o cadastro. É possível também cadastrar gratuitamente até dez dependentes para usufruir de todas as vantagens.

São oferecidos descontos no setor automotivo, produtos para compras em geral, serviços diversos, educação, entretenimento, gastronomia, saúde e bem-estar e viagem e turismo, entre outros serviços.

A atual gestão da CAAMG, presidida por Ângela Botelho, já iniciou negociações neste ano com diversas empresas e estabelecimentos prestadores de serviços. Somente nos 20 primeiros dias de 2025 cerca de dez novos convênios estão em andamento.

O diretor Segundo Secretário da CAAMG, Rodrigo Botti, disse que, na gestão anterior, a rede de convênios foi expandida em todo o estado e hoje já são quase 5 mil convênios ativos. “Com esse número consolidamos a CAAMG como a maior rede de convênios para a advocacia no Brasil. Esse avanço só foi possível graças a um esforço conjunto do setor de Convênios da Caixa, da diretoria e do incansável trabalho dos delegados e delegadas da CAAMG”.

Botti acrescentou ainda que “nosso objetivo sempre foi proporcionar a advocacia mineira mais benefícios e melhores condições para o exercício da profissão e o seu bem-estar. Essa ampliação representa não apenas números, mas um verdadeiro compromisso com a valorização da classe, oferecendo desde descontos em serviços essenciais até vantagens em áreas como saúde, educação e lazer”, afirmou.

O supervisor do setor de Convênios da CAAMG, Wagner Sadi, destacou que as categorias de serviços mais procurados são: seguros em geral; restaurantes; hospitais; médicos em diversas especialidades, principalmente oftalmologia, o que ocasiona a grande procura de descontos em óticas; softwares jurídicos; faculdades; escolas de idiomas e de Ensino Fundamental; salão de beleza e estética; drogarias e comércio em geral, entre outros. “Dentre as empresas e instituições que recentemente firmaram convênios com a CAAMG, as mais procuradas são o Sesc Minas e a Rentalcars, que oferece locação de veículos em 30 locadoras nacionais e 300 internacionais”.

O advogado Victor Coppe, inscrito na Subseção de Juiz de Fora, também usufrui dos convênios disponibilizados à advocacia. “Os benefícios oferecidos pela CAAMG têm tido impacto direto na minha atuação e crescimento profissional. Além disso, faço uso dos descontos em restaurantes e estabelecimentos parceiros, o que é vantajoso na dinâmica da vida do advogado”.

Serviço: Convênios CAAMG

Telefones: (31) 2125-6367/6312 | Site: https://convenios.caamg.com.br