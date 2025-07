Fecomércio MG / Divulgação

Para 49,1% dos empresários do comércio de Minas Gerais, as vendas de Natal serão melhores do que as do ano passado e serão satisfatórias para 72,5% dos que acham que serão iguais às de 2023. As vendas serão piores de acordo com 20% dos entrevistados. Os números são da pesquisa Expectativa de Vendas Natal 2024, realizada pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Fecomércio MG com comerciantes de todas as regiões do estado que também constatou que a data impacta 84,5% dos estabelecimentos.

A boa expectativa para a data leva mais da metade dos empresários (53,1%) a acreditarem que o último trimestre do ano vai superar o desempenho do mesmo período de 2023. Os resultados do quarto trimestre de 2024 serão satisfatórios para 76,7% dos comerciantes mineiros que dizem que o período deverá repetir o desempenho de 2023. Os motivos para o otimismo são, em primeiro lugar, a expectativa/confiança dos empresários (40,7%), em segundo, o valor afetivo da data (29,3%) e, em terceiro, o aquecimento do comércio (26,3%).

O consumidor deverá ir às compras às vésperas do Natal conforme 71,0% dos empresários. Esta percepção leva cerca de 80% dos comerciantes ouvidos a lançarem mão de ações para atrair o cliente para seu negócio, sendo que 47,0% informam que farão propaganda e 32,7%, promoções e liquidações. As indicações para o tíquete médio variam, sendo que 34,9% dos empresários apostam em desembolso de 100 a 300 reais por cliente.

Os produtos alimentícios devem puxar as vendas (22,8%) seguidos de roupas (20,3%) e bebidas (14%). Para aproximadamente 30% das empresas que vendem online, as maiores saídas serão: roupas, produtos alimentícias, calçados e bebidas. Já as principais modalidades de pagamento das compras de Natal deverão ser, nesta ordem, cartão de crédito parcelado, cartão de crédito à vista, pix, cartão de débito e carnê.

À época da realização da pesquisa, entre os dias 14 e 26 de novembro, 46,5% dos comerciantes do estado já estavam com os estoques preparados para o Natal e 36,3% aguardavam a chegada dos produtos pedidos. Somente 16,6% não haviam feito os pedidos.

Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG, destaca a importância do período do Natal para os setores do comércio, serviços e turismo. “O Natal é a data comemorativa mais expressiva para o calendário varejista no ano. Essa data é marcada por um valor afetivo muito grande e boa parte dos consumidores vão às compras em busca de presentes, itens para festas, viagens de final de ano, entre outros. É imprescindível destacar que os impactos positivos do Natal vão muito além do comércio varejista, movimentando também o setor de serviços e o turismo”, explica Martins.

