Análise realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, mostra que a atividade turística no estado reduziu a desaceleração no mês de setembro em comparação com o mês de agosto. O indicador mensal saiu de -1,0% em agosto para -0,1% em setembro. Na média nacional, o volume da atividade turística teve elevação de 0,5% em setembro após de 0,0% no mês anterior.

O estado lidera o crescimento do turismo no país no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Entre janeiro e setembro de 2024, a atividade turística do estado foi a 8,9%, ficando 6,9 pontos percentuais acima da média nacional. Com este desempenho, no acumulado do ano o estado fica na liderança entre as demais unidades analisadas seguido de: Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Nos últimos 12 meses, outubro de 2023 a setembro de 2024, a análise mostra que o volume da atividade turística foi a 9,3% em Minas Gerais. O desempenho do estado, nesta base de comparação, ultrapassa a média nacional em 6,7 pontos percentuais. A atividade turística mineira é a mais intensa no período superando, nesta ordem, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Goiás, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Na comparação com setembro de 2023, o turismo no estado também mostra desempenho relevante, com 6,0% de crescimento, mantendo a tendência de alta neste indicador desde abril de 2021. Ainda que seja menos de um terço do crescimento observado entre setembro de 2023 ante setembro de 2022 (18,7%), o indicador estadual marca 3,8 pontos percentuais acima da média nacional em setembro de 2024.

De acordo com Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG, apesar de Minas Gerais apresentar índice negativo de -0,1% na comparação mensal de setembro frente a agosto do ano corrente, nas outras vertentes analisadas Minas Gerais apresenta expansão acima da média nacional. O crescimento do turismo em Minas gerais, performou melhor do que o crescimento do turismo em outros estados.

“Um dos principais fatores que contribuíram para esse fortalecimento, foram em especial, as atividades turísticas referente a restaurantes, hospedagens e espetáculos teatrais e festivais de músicas, acrescido do ecoturismo por meio das promoções de roteiros realizado pelas agências de turismo, esses conjuntos de elementos impacta positivamente e fomenta os setores de turismo, serviços e comercio’’. Explica Gonçalves.

A análise do Núcleo de Estudos da Fecomércio MG traz também a comparação entre o número de carteiras ativas no setor de hotéis e similares com setembro de 2023. O número chegou a 31.984 em setembro deste ano com o acréscimo de 765 empregos líquidos, resultante de admissões menos demissões, ao estoque de trabalho atual do setor.

