O advogado Gustavo Chalfun, atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), recebe nesta sexta-feira, 13/9, a partir das 19h30, o Título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. A honraria será entregue na Câmara Municipal do município, por iniciativa do vereador Claudiney Dulin.

Chalfun preside a entidade assistencial da OAB-MG desde 2022. A CAA é responsável por conceder auxílios à advocacia que enfrenta dificuldades de saúde ou financeiras. No entanto, Gustavo Chalfun desenvolveu diversos programas que transcendem o caráter assistencial.

O dirigente possibilitou que toda a advocacia do estado tenha acesso gratuito à telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Também criou programas que contribuem com o ingresso da jovem advocacia no mercado de trabalho ao conceder um ano de site profissional gratuito para todos os inscritos e um ano de certificado digital sem custos àqueles que recebem a carteira da OAB.

Sobre Chalfun

Natural de Lavras/MG, Gustavo Chalfun é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, cidade onde reside desde criança. Presidiu a subseção Varginha entre 2007 e 2012. Ocupou dois cargos diretivos na seccional mineira da OAB: diretor de Apoio às Subseções (2013 a 2015) e diretor secretário-geral (2016 a 2018).

Em 2022, foi nomeado diretor sudeste da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) e membro do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA), órgãos vinculados ao Conselho Federal da OAB.

Atualmente, preside a Faculdade de Ensino Superior do Sul de Minas (FESSUL), sediada em Machado, no Sul de Minas. É mestre em Direito Constitucional pela FDSM e lecionou, por 18 anos, na Faculdade de Direito de Varginha. É sócio-diretor da banca Chalfun Advogados Associados, com sedes em Belo Horizonte, Boa Esperança, Brasília e Varginha.

Recebeu títulos de Cidadania Honorária das cidades de Boa Esperança, Elói Mendes, Machado, Pitangui, Três Pontas e Varginha. Autor dos livros: Situação Jurídica e Direitos Fundamentais do Consumidor Idoso (2017); Ética e Marketing Jurídico: Saiba como promover publicidade na contemporaneidade (lançamento previsto: setembro de 2024).

Outros cargos na OAB

Chalfun presidiu a Comissão de Exame de Ordem e a Primeira Câmara da OAB/MG (2016/2018); foi secretário-geral da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB (2016/2018) e conselheiro seccional (2013/2015).

Atuação em outras entidades

Assessor jurídico do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região (CREFITO-4); membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas (ABRACRIM–MG), membro efetivo e das Comissões de Direito do Consumidor e Direito Empresarial do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Entrega do Título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte a Gustavo Chalfun, presidente da CAAMG

13 de setembro – 19h30

Câmara Municipal de Belo Horizonte – Avenida dos Andradas, nº 3100, portaria 1, Bairro Santa Efigênia