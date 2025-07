A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais inaugurou, nesta quinta-feira (25/07), mais um espaço à advocacia mineira. Desta vez, foi o Happy Ordem, localizado na rua dos Guajajaras, 2.295, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG.

Os advogados e as advogadas poderão desfrutar de um local com restaurante, quadra de Beach Tennis, espaço de lazer e área de eventos, com a capacidade de receber cerca de 400 pessoas.

O presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, participou do evento e pontuou a contribuição que o local pode levar para a advocacia. “Estou muito feliz. Hoje é um dia histórico, porque entregamos mais um espaço dotado de condições para receber confraternizações, reuniões e o debate de ideias”.