O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta terça-feira (16) o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de MG (Sindijori/MG), Rodrigo Silva Fernandes. Durante o encontro, Pacheco enfatizou a importância vital da imprensa na atualidade brasileira, destacando seu papel na defesa da democracia e na divulgação de informações verídicas.

Rodrigo Pacheco ressaltou que nunca o Brasil dependeu tanto da imprensa quanto agora, reconhecendo o trabalho dos jornalistas na investigação de fontes e na responsabilidade de informar. Ele assegurou o apoio do Senado Federal para fortalecer o papel dos jornalistas e dos veículos filiados ao Sindijori/MG, comprometendo-se pessoalmente com essa causa.

"Vocês podem contar com o trabalho do Senado Federal e com o meu empenho em favor da imprensa jornalística e dos jornais filiados ao Sindijori. Contem comigo para fortalecer o papel crucial dos jornalistas, que investigam fontes e assumem responsabilidades. É meu compromisso reconhecer o importante papel que vocês desempenham," afirmou Pacheco.

A reunião reforçou a parceria entre o poder legislativo e a imprensa mineira, destacando a necessidade de apoio mútuo para garantir a transparência e a circulação de informações verídicas e confiáveis no Brasil.