O 39º Congresso Mineiro de Municípios já está movimentando o cenário político mineiro. Promovido tradicionalmente pela Associação Mineira de Municípios (AMM), ele acontecerá nos dias 4 e 5 de junho de 2024, no Expominas, em Belo Horizonte, com o tema “Encerramento de mandatos, eleições municipais e o futuro das cidades”. A pauta municipalista também estará no centro dos debates, com reuniões e articulações de lideranças municipalistas, parlamentares e representantes dos governos estadual e federal.

O Congresso terá uma programação intensa sobre esse importante período para as gestões municipais, com mais de 300 palestras temáticas relacionadas às cidades inteligentes, como inovação, tecnologia, governança, mobilidade urbana e proteção ao meio ambiente.

Fóruns e salas técnicas irão debater ainda, mudanças climáticas e catástrofes naturais, iluminação pública, gestão de consórcios, convênios e contabilidade, nova lei para contratação de agências de publicidade, comunicação em ano de eleições, licitação e contratação pública, além dos principais temas relacionados à saúde, educação, meio ambiente, assistência social, esporte, lazer, cultura, turismo, economia e desenvolvimento econômico,

Promovido anualmente pela AMM, a 39ª edição do Congresso espera bater novos recordes, com a expectativa de reunir quase dez mil participantes durante os dois dias de vento, com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, parlamentares, secretários, agentes da gestão pública municipal, formadores de opinião; imprensa e sociedade civil.

“A expectativa é grande para esta edição, pois estamos diante de um momento crucial para as gestões municipais, onde a transição de mandatos e as eleições municipais são temas de extrema relevância. O futuro das nossas cidades está em jogo, e é essencial que estejamos preparados para enfrentar os desafios que se apresentam. É uma oportunidade única para discutirmos estratégias, compartilharmos experiências e nos capacitarmos para promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida em nossos municípios”, destaca o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius.

Feira para o Desenvolvimento dos Municípios

Juntamente com o Congresso Mineiro de Municípios, a AMM promove a Feira para o Desenvolvimento dos Município. Já em sua 37ª edição, a feira conta com a participação de mais de 400 expositores das mais diversas áreas. No local, estarão reunidos instituições, empresas e prestadores de serviços, que acreditam no potencial dos municípios mineiros e na capacidade de obter melhores resultados das administrações. Um momento oportuno para se difundir conhecimento, fazer intercâmbio de experiências e interagir com os participantes dos diferentes setores que integram a administração pública, além de fazer contatos com potenciais investidores.

Medalha e comenda

Um dos momentos esperados do Congresso é a entrega das principais homenagens concedidas pela AMM às autoridades e instituições que se destacaram na defesa dos municípios de Minas Gerais. A Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo é reconhecida como a mais alta condecoração conferida pelos prefeitos mineiros às personalidades e entidades que contribuem com o seu trabalho em favor do municipalismo. E a Comenda Especial do Mérito Municipalista, que é concedida a pessoas que tenham contribuído para o desenvolvimento dos municípios mineiros.

Serviços AMM

Além dos seminários e palestras técnicas, a AMM disponibilizará um espaço, dentro do Congresso, dedicado para o atendimento técnico especializado aos gestores e servidores municipais, dentro das diversas áreas da administração pública. No espaço, os participantes também poderão conhecer mais os serviços oferecidos pela entidade, com a apresentação dos produtos que otimizam a gestão pública, como o Observatório AMM, o Diário Online, o AMM Licita, o Portal das Transferências, entre outros.

Serviço

39º Congresso Mineiro de Municípios

Organização: Associação Mineira de Municípios (AMM)

Data: 4 e 5 de junho de 2024 | 9h às 21h

Local: Expominas – Belo Horizonte

Programação e inscrições: portalamm.org.br