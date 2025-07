A Associação Mineira de Municípios (AMM) está na reta final na organização do 39º Congresso Mineiro de Municípios, que acontece nos dias 4 e 5 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte. Segundo o presidente da entidade e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, o evento deste ano promete recorde de público. “Será mais uma grande oportunidade para debatermos a nossa pauta municipalista e os gestores municipais poderem se qualificar em mais de 400 temas relacionados à gestão pública”, explica.

A programação do 39º Congresso Mineiro de Municípios traz, este ano, temas especiais a gestores, servidores públicos, empresários e estudantes. Parceiro da AMM no evento, o Sebrae Minas vai oferecer quatro palestras com temas relevantes à administração pública na manhã do segundo dia do evento – 5 de junho –, no Auditório AMM. Confira a programação em:

https://portalamm.com/39%e2%81%b0-cmm-sebrae-debatera-sobre-desenvolvimento-economico-regularizacao-fundiaria-desburocratizacao-e-compras-publicas/