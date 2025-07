Profissionais liberais são aqueles que exercem a profissão com liberdade e autonomia. Na maioria dos casos são aqueles profissionais que mantém escritórios (ou consultórios) sem vínculo empregatício. Estes trabalhadores precisam planejar a aposentadoria, já que atuam por conta própria, sem acesso aos planos previdenciários de empresas e instituições públicas.

No ano passado, quase 12 bilhões de reais foram aplicados em previdência privada no Brasil. Esse montante corresponde a um aumento de quase 92% em captação líquida de investimentos neste setor, segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Indicativo de que o planejamento financeiro para o futuro ganha espaço conforme o brasileiro se depara com as incertezas da aposentadoria. A advocacia mineira conta com o suporte da OAB-PREV, o Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos e que, há mais de 17 anos, administra o Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados (PBPA), com o objetivo de levar conforto, tranquilidade e segurança à advocacia, familiares e dependentes.

A OAB PREV apresentou, em evento realizado no auditório da OAB Minas, novas oportunidades de investimentos com preços exclusivos para a advocacia. O diretor presidente da OAB-PREV, Guilherme Vilela de Paula, disse que o maior diferencial da entidade é reverter todos os recursos aos participantes. “Quem conhece o trabalho da OAB-PREV amplia os investimentos devido as vantagens e credibilidade”, enaltece.

BENEFÍCIO PARA A JOVEM ADVOCACIA

Os recém inscritos nos quadros da OAB-MG que adquirirem um plano de previdência privada OAB-PREV irão receber da Caixa de Assistência dos Advogados um aporte inicial de R$210,00. O presidente da CAA/MG, Gustavo Chalfun, destaca o importante papel da instituição em assistir à advocacia em diferentes âmbitos. “Além dos inúmeros benefícios estatutários concedidos pela CAA/MG é importante destacar este trabalho conjunto com a Ordem e OAB-PREV, que beneficia toda a jovem advocacia”, finaliza.

Acompanhe no vídeo abaixo os principais momentos do evento: