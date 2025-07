FAEMG SENAR | Divulgação

Queijo de Alagoa conquista o prêmio Super Ouro

Pela primeira vez desde sua estreia, em 2019, a ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards entregou seu maior prêmio a um queijo artesanal brasileiro. O grande vencedor do troféu Super Ouro 2025 foi o Queijo Pedra do Segredo, produzido pela Queijaria Pedra do Segredo, em Alagoa, no Sul de Minas Gerais.

O produto concorreu na categoria queijo de leite cru, casca lisa e/ou lavada, com ou sem aquecimento, acima de 180 dias de maturação, e obteve a maior pontuação entre as mil amostras inscritas por 16 países.

Para o produtor Jayme Porfírio, a conquista foi uma surpresa. Ele conta que enviou dois queijos para o concurso: um com cerca de 200 dias de maturação e outro capa preta, mais macio.

“Pessoalmente, eu não gosto de queijo tão maturado, então achei que o capa preta tinha mais chances, porque eu acho mais gostoso”, brinca Jayme.

Mas foi justamente o maturado que levou o prêmio principal, garantindo à queijaria o direito de participar de um concurso internacional no Chile.

Tradição que atravessa gerações

Embora esteja à frente da queijaria há cinco anos, a relação da família Porfírio com o queijo vem de longa data. “O meu bisavô já produzia queijo”, afirma Jayme.

Mesmo com o saber passado de geração em geração, em 2022 ele se inscreveu no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema Faemg Senar, com apoio do Sindicato Rural de Baependi. Com orientação da técnica de campo Suelei Reis, Jayme profissionalizou a produção e organizou a gestão.

“O principal é a disciplina. A gente que é produtor familiar faz tudo no sítio, está sempre correndo. O ATeG me ensinou a ter mais organização. Mudou tudo”, destaca.

Reconhecimento coletivo

Outros dois produtores atendidos pelo ATeG em Alagoa também foram premiados na ExpoQueijo 2025. E a cidade segue se destacando: no Festival do Queijo Artesanal, realizado entre 12 e 14 de junho, em Belo Horizonte, quatro dos 18 queijos com nota máxima na 3ª Avaliação Técnica dos Queijos ATeG Agroindústria eram de Alagoa e produzidos por propriedades atendidas pelo programa.

“Isso mostra que a junção de uma localidade própria, técnica correta, matéria-prima de qualidade e boa gestão fazem toda a diferença no resultado”, avalia Emerson Simão, gerente regional da Faemg Senar na Zona da Mata e Vertentes.

A técnica Suelei Reis também celebrou:

“Eles sempre foram meus produtores mais dedicados, ansiosos por aprender. Fico até emocionada com o Super Ouro. É fruto do esforço da família”.

Ela explica que o atendimento do ATeG é completo: boas práticas, qualidade do leite e da água, tratamento ambiental, desenvolvimento de marca, e até conquista do selo de inspeção sanitária foram acompanhados de perto.

Valorização do queijo artesanal

A ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards já é considerado o maior evento do setor nas Américas, com a participação dos principais países produtores. A edição 2025 ocorreu entre 26 e 29 de junho, no Grande Hotel e Termas de Araxá.

Este ano, o concurso contou com 43 categorias e premiou produtores de quatro países. O Brasil liderou o ranking com 40 medalhas de ouro, seguido por Itália, Argentina e Peru.

Minas Gerais foi o estado mais premiado. Os mil queijos artesanais inscritos foram avaliados por cerca de 200 especialistas de sete nacionalidades.