AMM | Divulgação

A Associação Mineira de Municípios (AMM) celebra a filiação de mais uma cidade à entidade: Bocaina de Minas, localizada no Sul do estado. Com essa adesão, a AMM alcança 825 municípios filiados, ampliando ainda mais a representatividade do movimento municipalista em Minas Gerais.

A nova filiação integra uma ação especial conduzida pela AMM, por meio da Escola de Gestão Municipalista (EGM), da área Comercial e de Serviços, com o objetivo de expandir a cobertura institucional da entidade junto aos municípios ainda não associados. O trabalho tem sido liderado pelo coordenador Rodrigo Lázaro, que tem percorrido diversas regiões do estado em visitas técnicas e institucionais, apresentando os benefícios da adesão à AMM.

“Nosso compromisso é fazer com que todos os gestores conheçam a força da AMM, seus serviços e o apoio técnico que prestamos aos municípios. A cada visita, reforçamos a importância da entidade na luta por melhores condições para os prefeitos e prefeitas, especialmente diante dos desafios da gestão pública municipal”, destaca Rodrigo Lázaro.

O presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, comemorou a chegada de Bocaina de Minas e reforçou a importância da união entre os municípios mineiros:

“É motivo de orgulho ver mais uma cidade confiar no trabalho da AMM. A chegada de Bocaina de Minas mostra que estamos no caminho certo: levando apoio, qualificação e representatividade a todas as regiões do estado. Seguiremos trabalhando para que 100% dos municípios mineiros estejam conosco”, afirmou Falcão.

Com mais de 70 anos de atuação, a AMM se consolida como a principal referência em suporte técnico, jurídico e político às gestões municipais. Com a filiação de Bocaina de Minas, a associação reafirma sua missão de estar cada vez mais próxima dos gestores, promovendo o fortalecimento do municipalismo em Minas Gerais.