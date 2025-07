FAEMG SENAR | Divulgação

Na Serra da Canastra, o café cultivado por Erly Silva, produtor rural de Tapiraí (MG), carrega uma história que atravessa quatro gerações. Pai de quatro filhos, Erly dá continuidade ao legado iniciado por seu bisavô, que trouxe as primeiras sementes do Paraná para Minas Gerais aos 17 anos de idade.

A produção da Fazenda Café Serra da Canastra tem um diferencial natural: o terroir único da região, que contribui para a qualidade dos grãos. A propriedade já teve 70 hectares de café orgânico, mas, com o envelhecimento das lavouras, surgiu a oportunidade de renovar o cultivo.

“Nossa produção hoje ocupa 23 hectares, a 1.250 metros de altitude”, comenta Erly.

Nos últimos três anos, o produtor conta com o suporte do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema Faemg Senar, que tem sido essencial para a transformação da propriedade. Nesse período, a produtividade saltou de 8 para cerca de 35 sacas por hectare, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade.

“O atendimento técnico é fundamental. Ele nos ajuda a analisar a gestão com profundidade, apontando onde podemos melhorar. O Sistema trouxe uma nova visão: usamos gráficos, acompanhamos dados e conseguimos entender onde erramos e como evoluir. Isso fez toda a diferença”, afirma.

A excelência da família Silva na produção de cafés especiais não é recente. Desde 2004, eles acumulam prêmios em concursos nacionais de café orgânico, com destaque na categoria de cafés especiais.

“Produzimos cafés com algumas das melhores qualidades do mundo”, diz Erly, com orgulho.

Um dos reconhecimentos mais recentes foi conquistado no ano passado, quando Erly foi campeão na categoria Natural do 8º Cupping de Cafés Especiais da Região do Cerrado Mineiro, realizado durante a Semana Internacional do Café.

Uma trajetória que une tradição, inovação e amor pelo que se planta — e se colhe — em solo mineiro.