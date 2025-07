O e-commerce em Minas Gerais demonstra um crescimento contínuo, impulsionado pela crescente digitalização dos consumidores e pela necessidade das empresas de se adaptarem ao novo cenário. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG, em todas as regiões do estado mineiro: Triângulo; Noroeste de Minas; Norte de Minas; Zona da Mata; Alto Paranaíba; Centro Oeste de Minas; Rio Doce; Sul de Minas; Central; Jequitinhonha e Mucuri. Segundo pesquisa da Fecomércio MG, mais da metade das empresas mineiras, (62,5%), já possuem presença online, e desse total, (45,4%), quase metade também realiza vendas pela internet. Atualmente, para 56,3% das empresas a demanda do consumidor é o principal fator para a atuação com vendas on-line. A maioria das empresas mineiras com presença online (63,0%) já trabalham com e-commerce há pelo menos 3 anos. Das empresas pesquisadas que não possuem presença online (37,5%), 8,3% pretendem iniciar as vendas virtuais nos próximos 12 meses. Apesar dos avanços, alguns desafios se destacam neste processo de expansão das vendas on-line do comércio mineiro. A falta de mão de obra especializada (18,5%) e gestão de estoque (13,4%) foram apontados como os principais obstáculos enfrentados pelos empresários. Entre as empresas que vendem pela internet, o WhatsApp Business se consolidou como a principal ferramenta para vendas online, com 32,7% das empresas utilizando-o para fechar negócios e receber pagamentos. No entanto, o uso das redes sociais também é expressivo, com o Instagram se destacando como a plataforma mais utilizada entre as empresas que realizam vendas pelas redes sociais (100,0%), seguida do Facebook (41,0%) e do Messenger (3,3%). A pesquisa revelou que das empresas com presença on-line, 21,8% vendem por marketplace, o que representa um aumento de 6,1% entre 2023 e 2024. Destas, 50,0% estão no Mercado Livre, seguido pelo Ifood e Magazine Luiza (ambos com 15,4%). Apenas 37,0% das empresas possuem site próprio, sendo que 77,3% destas vendem por meio desta plataforma. Considerando todas as plataformas de pagamento, 18,5% das empresas observam que o volume de vendas on-line corresponde até 10,0% do total de suas vendas e, para 16,0%, o volume de vendas on-line varia de 10% a 20%. De acordo com a pesquisa, o meio de pagamento mais aceito entre as empresas nas suas vendas online é o PIX (91,6%), superando cartão de crédito (79%) e débito (70,6%). Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG, ressalta que o uso do PIX se destaca principalmente pela agilidade do uso desta modalidade. “Hoje o uso do PIX vem sendo cada vez mais disseminado por todo o comércio e, nas vendas online, este comportamento não é diferente. Além de toda a segurança, o pagamento é processado de maneira rápida. Acrescido a isso, muitas empresas oferecem descontos nos pagamentos feitos nesta modalidade, sendo este um grande diferencial para o consumidor”, explica Martins. A pesquisa mostrou também que a maioria das empresas que possuem loja física e que vendem online (66,4%) oferecem serviços como retirada de produtos na loja e troca de produtos adquiridos pela internet. De acordo com Martins, esta integração entre as lojas físicas e as plataformas online é fundamental para oferecer uma experiência de compra mais completa ao cliente. “Graças aos avanços da internet e as estratégias de logística, o e-commerce tem ganhado cada vez mais protagonismo no cotidiano do varejo. Apesar dos desafios enfrentados, as empresas do comércio varejista de Minas Gerais vêm, ano a ano, aumentado sua participação nos meios digitais. O consumidor, por sua vez, vem demandando cada vez mais deste tipo de atuação por parte dos empresários, utilizando a internet não apenas para as compras, mas também para a pesquisa de preços, qualidade e tendências”, conclui Martins. Sobre a Fecomércio MG A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais. Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.