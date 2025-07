A sexta edição do Colégio de Presidentes da OAB-MG ocorreu nesta quinta-feira (8) na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), em Belo Horizonte. O evento reuniu 189 presidentes e representantes de subseções de todo o estado, que apresentaram as demandas das subseções. Os temas discutidos foram analisados pelas diretorias da Seccional Mineira e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), que se comprometeram a buscar soluções para seguir com o trabalho bem feito e pronto-atendimento a advocacia mineira.

A mesa de abertura contou com a presença dos presidentes da OAB-MG, Sérgio Leonardo; da CAAMG, Gustavo Chalfun; da vice-presidente da OAB-MG, Ângela Botelho; do Conselheiro Federal da OAB, Sérgio Murilo; além dos diretores da CAAMG Giuliano Almada, Valéria Lemos, Rodrigo Botti, e membros da diretoria da OAB-MG.

Durante a manhã, o presidente Sérgio Leonardo deu início aos trabalhos com um pronunciamento em que destacou o trabalho conjunto entre a OAB e a CAAMG. Em sua retrospectiva da gestão até o momento, Sérgio Leonardo ressaltou ações e realizações como a adoção de um modelo nacional de Sistema de Prerrogativas, o trabalho sério do Tribunal de Ética e Disciplina, os investimentos na ESAMG, a gestão eficiente e responsável da CAAMG, a informatização da tesouraria, a redução de anuidades, a inclusão de mais advogados no sistema, a política para estagiários, e os esforços para uma gestão mais eficiente e inclusiva.

Em seguida, foi realizado o lançamento do aplicativo Voto Legal. Trata-se de uma iniciativa em conjunto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Minas Gerias e subseção Montes Claros com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Na ocaisão foi assinado um protocolo de intenções para a utilização do aplicativo Voto Legal nas eleições de 2024. O objetivo é estabelecer, por meio da ferramenta, um fluxo de recebimento e encaminhamento de notícias-crime, representações e expedientes aos promotores eleitorais

Dando sequência às atividades da manhã do Colégio do Presidentes em sua fala, Gustavo Chalfun, presidente da CAAMG, destacou o trabalho e o compromisso da CAAMG em promover iniciativas que beneficiem toda a advocacia mineira, reforçando o compromisso com a interiorização e garantindo suporte à advocacia em todas as regiões do estado. Ainda na manhã, ocorreu a premiação das subseções que se destacaram na venda de planos de saúde do OAB Saúde.

Em seguida Ângela Botelho, vice-presidente da OAB-MG, destacou a importância de trabalhar ao lado dos líderes da OAB e da CAAMG, afirmando que “as mudanças são nítidas” e que o nome de cada presidente de subseção tem sido um diferencial no sucesso da atual administração.

O encontro continuou durante a tarde, com a palavra aberta aos presidentes de subseções para esclarecer dúvidas e discutir demandas locais. Concomitantemente, das 13h às 17h, ocorreu a reunião dos diretores de regionalização da CAAMG no Happy Ordem, com a presença do presidente Gustavo Chalfun e da diretoria da CAAMG.

Este Colégio de Presidentes reforça o compromisso da OAB-MG e da CAAMG em promover uma advocacia mais forte, inclusiva e presente em todas as regiões de Minas Gerais, assegurando que as demandas dos advogados e advogadas sejam ouvidas e atendidas de forma eficaz.