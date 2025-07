As enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul, desde o final do mês de abril, deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até o momento, cerca de 619 mil pessoas tiveram de deixar suas residências.

Dos 497 municípios que compõem o estado, até agora, 447 deles foram afetados pelas enchentes. Ao todo, são mais de 2,1 milhões de pessoas afetadas. Diante do cenário alarmante, o estado está recebendo donativos e ajuda financeira diariamente de todas as partes do Brasil.

E empresas do setor bioenergético mineiro também se mobilizam para ajudar os atingidos. Entre as ações do setor, estão doações em dinheiro, transporte de mantimentos, destinação de parte do seu estoque de produtos, arrecadação de doações e até mesmo, disponibilização de frotas de veículos.

Veja a seguir algumas das ações de empresas do setor bioenergético de Minas Gerais em prol do Rio Grande do Sul e como ajudar:

JALLES

A Empresa Jalles enviou na quinta-feira (09/05), 40 toneladas de açúcar e macarrão e 30.000 litros de álcool 70 para uso hospitalar.

Além disso, a Jalles também realizou uma campanha de arrecadação em suas unidades industriais de Goianésia/Goiás e na de Santa Vitória/MG, junto aos colaboradores e familiares para arrecadação de donativos, como cestas básicas, produtos de higiene pessoal, água, roupas de cama e de banho, roupas em geral, calçados e ração para pets.

“Todos estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e é hora de nos unirmos para ajudar. A Jalles está fazendo doações e eu convido a cada colaborador e suas famílias para também contribuir. Juntos podemos ajudar quem está precisando tanto do nosso apoio neste momento!”, ressalta o diretor-presidente da Jalles, Otávio Lage de Siqueira Filho.

USINA CORURIPE

O Grupo Coruripe, realizou a doação de 5 mil litros de água potável para a população do Rio Grande do Sul, além disso, a empresa está ajudando na divulgação de pontos em que os mantimentos e doações estão sendo recebidos em todo o Brasil.

RAÍZEN

A empresa Raízen, que possui um terminal de distribuição de combustíveis em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, doou, em parceria com o Movimento União BR e o Instituto da Criança, cerca de 10.000 refeições para as vítimas da chuva. A empresa ainda está divulgando a vaquinha solidária, criada pelo Instituto da Criança, que terá os recursos revertidos em itens como: colchões, roupa de cama e banho, cobertores, água e alimentos.

Os interessados em doar, podem enviar as contribuições para a chave pix: 4943@institutodacrianca.org.br

BEVAP BIOENERGIA

A Bevap Bioenergia criou uma campanha emergencial, chamada “Árvore Solidária”. Com a iniciativa, a empresa mobiliza seus colaboradores a ajudarem na arrecadação de mantimentos. Itens como colchões, cobertores, cestas básicas, alimentos não perecíveis e ração para animais são alguns dos produtos que foram arrecadados com a campanha. A logística e o transporte das doações foram feitas em parceria com a associação Irriganor e a transportadora Rodonaves.

CRV INDUSTRIAL

O grupo CRV Industrial disponibilizou um espaço em sua unidade na cidade de Capinópolis, no triângulo mineiro, para receber doações. O grupo espera arrecadar, até sexta-feira (17/05), alimentos não perecíveis, água, roupas de cama, roupas de adulto e de crianças e produtos gerais de higiene.

A colaboração do grupo também se estende fora do estado. Além da unidade de Capinópolis, em território mineiro, a CRV Industrial cedeu espaço de sua unidade em Carmo do Rio Verde, no estado de Goiás, para receber doações.

GRUPO SADA

O Grupo SADA, que possui unidade na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, disponibilizou veículo 4x4 para o distrito de Gravataí, localizado na região metropolitana de Porto Alegre e está oferecendo assistência e apoio a todos os colaboradores e suas famílias no estado.

Além disso, a empresa conta com pontos de coleta em Minas Gerais e nos outros 4 estados onde opera (SP, RJ, PE, GO).

Entre os dias 7 e 10 de maio, quatro carretas foram enviadas rumo ao Rio Grande do Sul, levando aproximadamente 100 toneladas de itens essenciais, como produtos de higiene, alimentos, colchões, água e outros itens fundamentais para a população local. O transporte dos itens arrecadados está sendo realizado em parceria com o programa Embaixadores do Bem, o Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro.

Saiba como ajudar

O Governo do Rio Grande do Sul reativou na 5ª feira (02/05), a chave Pix para doações em dinheiro para ajudar as vítimas das enchentes no Estado.

A conta bancária “SOS Rio Grande do Sul” é a mesma usada no auxílio às vítimas dos temporais que atingiram o Estado em 2023. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoa física e jurídica.

Nesse canal oficial de doações, os recursos serão revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades. A gestão e fiscalização dos recursos doados ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil do Estado e auditado por representantes do poder público local e de entidades de assistência social.

· Conta – SOS Rio Grande do Sul

· Chave Pix – CNPJ 92.958.800/0001-38

· Instituição – Banrisul

Prefeitura de POA

· Chave Pix – CPNJ 92.963.560/0001-60

· Destinatário – PM Porto Alegre

· Instituição – Caixa Econômica

Ministério Público do Rio Grande do Sul

· Chave Pix – CNPJ 25.404.730/0001-89

· Destinatário – FRBL Fundo Bens Lesados

· Instituição – Banrisul

· Identificador – Enchentes

Fonte: Gerência de Comunicação da SIAMIG Bioenergia – 13/05/2024

https://siamigbioenergia.com.br/unidades-produtoras-associadas-da-siamig-bioenergia-mobilizam-se-para-auxiliar-vitimas-no-rs/